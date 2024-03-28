Семьям погибших героев СВО из Одинцова вручили ордена Мужества

Среди награжденных - старший прапорщик Дмитрий Кольцов, младший сержант Вячеслав Капралов, а также рядовые Александр Аркадьев, Евгений Кекин, Сергей Когут, Максим Назаров, Аркадий Талалаев, Андрей Чернов.

«Выполняя боевые задачи, эти люди отдали самое дорогое, что у них было - свою жизнь. Они сделали это, отстаивая интересы нашей Родины. Защищая мирных граждан и честь страны. Мы никогда не забудем их имена. На их подвигах будут воспитываться будущие поколения», - подчеркнул глава муниципалитета.

Мероприятие завершилось минутой молчания в честь памяти героев, погибших за Родину. Этот жест уважения стал выражением единства и благодарности всего общества перед лицом великой жертвы этих отважных людей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье приняли несколько сотен детей из Белгорода. Ребята пробудут в регионе столько, сколько будет необходимо.

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