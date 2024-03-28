Семьям погибших героев СВО из Одинцова вручили ордена Мужества
Глава Одинцова вручил ордена Мужества семьям бойцов, погибших на специальной военной операции при выполнении воинского долга. Награды посмертно присвоили восьми российским военнослужащим, отличившимся при выполнении боевых задач.
Среди награжденных - старший прапорщик Дмитрий Кольцов, младший сержант Вячеслав Капралов, а также рядовые Александр Аркадьев, Евгений Кекин, Сергей Когут, Максим Назаров, Аркадий Талалаев, Андрей Чернов.
«Выполняя боевые задачи, эти люди отдали самое дорогое, что у них было - свою жизнь. Они сделали это, отстаивая интересы нашей Родины. Защищая мирных граждан и честь страны. Мы никогда не забудем их имена. На их подвигах будут воспитываться будущие поколения», - подчеркнул глава муниципалитета.
Мероприятие завершилось минутой молчания в честь памяти героев, погибших за Родину. Этот жест уважения стал выражением единства и благодарности всего общества перед лицом великой жертвы этих отважных людей.
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