Семья Осипенковых из Подмосковья взяла под опеку сироту

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Будущих родителей пригласили в школу, где у них состоялась встреча с четырехгодовалой Виолеттой. Девочка стала сиротой, когда ей было всего два года.

«Это была любовь с первого взгляда. После этого я каждый день и каждую ночь думала о ней. Запала в сердце. Теперь она рядышком», - рассказал Олег.

После заполнения всех необходимых документов Виолетта с новоиспеченной мамой отправилась домой встречать отца с работы. Теперь девочку ждет новая жизнь, наполненная теплом, любовью и заботой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте детских садов на территории Московской области. По его словам, до конца 2023 года в регионе полноценно обновят 29 учебных заведений.

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Ольга рассказала, что они с мужем давно мечтали о ребенке, однако своих детей пара иметь не может. Поэтому было принято решение об усыновлении. После того как они узнали о том, какие документы необходимо подготовить, Ольга и Олег поступили в школу приемных родителей в Центре помощи семье и детям «Созвездие».

Пара успешно прошла обучение и в мае 2023 года сообщила о своем намерении взять под опеку ребенка. Ольга вспоминает, что органы опеки позвонили ей в выходной день и у нее сразу екнуло сердце.

«Сказали: радостная новость - есть девочка. У меня все внутри затрепетало. Я тут же поехала писать заявление на встречу с малышкой», - поделилась Ольга.