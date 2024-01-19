Семья из Волоколамска пригласила посетить стенд Подмосковья на выставке «Россия»

Карина Ерощенкова рассказала, что приехала специально, чтобы увидеть стенд Подмосковья.

«Посмотрели прекрасные, интересные капсулы с нашими проектами, с достоянием нашего прекрасного древнего Подмосковья», - поделилась Карина Ерощенкова.

Женщина подчеркнула, что на стенде представлено большое количество активностей, включая мастер-классы и игры.

«Поиграли в игру, ребенок почувствовал себя управленцем. Сыграли прекрасную викторину, получили классные подарки. Еще прошли мастер-класс по тарелочке, тарелочку забрали себе домой. Спасибо огромное организаторам этого интересного стенда за такой интерактивный, интересный проект», - добавила женщина.

Она отметила, что приехала на выставку вместе с мамой и младшим сыном - все остались довольны. Кроме того, Карина Ерощенкова призвала найти время и посетить мероприятие.

«Приехала с семьей - с мамой и с младшим сыном. Все очень довольны, всем очень интересно. Всем рекомендую посетить выставку. Также открылся форум „Родные - Любимые“. Приходите, участвуйте и получайте удовольствие от просмотра и участия!» - подытожила Карина Ерощенкова.

Напомним, сейчас идет голосование за лучший стенд выставки. Чтобы поддержать регион, необходимо зарегистрироваться на портале и выбрать на карте Московскую область.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на стенде Подмосковья представлен весь колорит региона.

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