Семья из трех человек отравилась лесными грибами в Клину

Несмотря на то, что грибы являются условно съедобными, жители съели их, а после ужина почувствовали недомогание.

«Практически через час после употребления рядовок у пациентов появились признаки отравления: тошнота, рвота, головные боли и головокружение. Врачи провели обследование. Как показал осмотр, пациенты не нуждались в госпитализации. Их отправили домой для дальнейшего наблюдения у врача-терапевта», - рассказала заведующая приемным отделением Клинской больницы Эльвира Голубева.

Медики напоминают, что грибы - это тяжелая пища. Их лучше не употреблять детям до 12 лет и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Внимание жителей обращают на то, что надо собирать только знакомые грибы - те, в которых уверены на 100%.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».