Семья из Серпухова выиграла бесплатное автопутешествие во Владимир
Одним из победителей всероссийского конкурса «Путешествуй всей семьей!» стала семья Постных из Серпухова. Они выиграли бесплатное путешествие на машине, во время которого впервые посетили Муром, Гороховец и Владимир.
Поездка длилась несколько дней. Взрослые и дети получили новые впечатления, познакомились с древней историей и культурой древних городов Владимирской области, посетили экскурсии и интерактивные программы. Специальный маршрут и культурную программу для Постных подготовили представители Туристского информационного центра Владимирской области.
Для поездки победителям конкурса предоставили микроавтобус, в котором свободно разместилась семья из семи человек: супруги Сергей и Елена и пятеро детей.
«Детям было очень интересно, особенно им понравились прогулка на теплоходе по Оке и программа „В гости к царю Гороху“. У нас есть правило: посещать исторические объекты вместе с детьми, погружать их в историю нашей страны. Поэтому во время путешествий мы везде вместе, и каждое новое место - это увлекательное приключение», - отметил глава семьи.
Сергей и Елена - приемные родители. У них 15 детей и уже двое внуков. Семья любит путешествовать на машине и самую длительную поездку совершила на расстояние 10 тысяч километров.
Конкурс « Путешествуй всей семьей! » приурочен к году семьи в России.
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