Семья из Сергиева Посада получила золотые знаки ГТО на форуме «Мы вместе. Спорт»

Николай и Татьяна Чаплыгины выполнили нормативы двенадцатой ступени комплекса ГТО, их дети, Даниил и Мария, отлично справились с нормативами второй и третьей ступеней соответственно.

​Церемония награждения прошла в Москве в Гостином дворе. Отмечается, что на данный момент в испытания по сдаче нормативов ГТО вовлечено более 16% населения России - это более 22 миллионов человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. ​Вместить стадион может свыше 230 зрителей.

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