11 января 2024, 14:02

Семья из Подольска улучшит жилищные условия благодаря госпрограмме

Unsplash
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Семья Алдосовых из Подольска стала участником подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» госпрограммы Московской области «Жилище». В Министерстве жилищной политики Подмосковья уточнили, что свидетельство о праве на получение соцвыплаты многодетная семья сможет купить просторную квартиру.

Воспользоваться условиями льготной программы могут многодетные семьи Подмосковья, которые воспитывают семь и более детей или в которых одновременно родилось три и более малышей. Благодаря свидетельству участники получат 100%-ую субсидию на покупку более комфортного и удобного для всех членов семьи жилья.

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Подольск
11 января 2024, 14:49
Подмосковный предприниматель подарил сельскому Дому культуры «Пахра» телевизор
Unsplash
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Предприниматель Карапет Кошаташян подарил сельскому Дому культуры «Пахра» телевизор. В прошлом году он презентовал воспитанникам ДК оборудование для фотостудии.

«Вместе с детьми мы снимаем немало роликов со сказками, выкладываем их в социальных сетях. После того, как у нас появилось профессиональное оборудование, мои воспитанники учатся правильно выставлять освещение, и наши видеоматериалы стали более качественными», - отметила руководитель сельского Дома культуры «Пахра» Ольга Котешова.

Кошаташян пояснил, что делает доброе дело для того, чтобы с него брали пример другие предприниматели округа. «Мы вместе будем стараться для нашего будущего. Наше будущее - это наши дети», - заключил Кошаташян.

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Благотворительность Бизнес
11 января 2024, 14:47
«Встречают с улыбками, шутят». Волонтер рассказал, о чем просят жители Климовска
Телеканал «360»
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Волонтеры Подмосковья продолжают круглосуточно оказывать помощь жителям Климовска. Кому-то нужны теплые вещи и обогреватели, а кто-то приглашает на беседу за горячей кружкой чая. О дружелюбии жителей и обстановке в пунктах временного размещения корреспонденту «360» Елене Кононовой рассказал волонтер Александр Мухуров.

«Сегодня мы будем ходить по адресам, уточнять, есть ли отопление и электричество. Этим занимаются определенные бригады, остальные <…> формируют машины, мы загружаем машины и развозим по адресам то, что требуется жителям. Очень много одеял просят, пледов, много продуктовых наборов отвезли, много лекарств просят», - сообщил Александр.

Он добавил, что некоторых пожилых людей отправляют в пункт временного размещения (ПВР).

Встречают волонтеров всегда приветливо, с энтузиазмом. Александр, занимающийся волонтерской работой в Климовске уже четыре дня, признался, что ни разу не столкнулся с недружелюбием жителей.

«Еще ни разу не было, чтобы люди не принимали то, что мы пришли что-то проверить. Все [встречают] с улыбками, кто-то шутит, многие бабули зовут на чай, шоколадки дают, яблоки, фрукты. <…> Хочется с ними посидеть, но мы объясняем, что нужно помочь и другим людям», - отметил волонтер.

В пункте временного размещения жителей Климовска обеспечивают горячим питанием. По словам Мухурова, с утра предлагают чай-кофе с бутербродами и печеньями, ближе к обеду - горячий суп, второе, чай. В ПВР работают представители соцзащиты и коммунальных служб - они выясняют, что у кого произошло, оформляют заявки. Все записывается и отправляется на обработку, подытожил Александр.

Многие жители микрорайона Климовск в городском округе Подольск в праздники лишились отопления из-за коммунальной аварии. В городе подготовили программу капитального ремонта домов. В многоэтажках бесплатно заменят батареи.

Еда Подольск Лекарства Коммунальные аварии
11 января 2024, 14:46
Более 10 предприятий Лобни вошли во всероссийскую «Книгу почета»
Unsplash
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В федеральный реестр «Всероссийская книга почета» внесли 11 компаний и организаций из Лобни. Формировать список успешных предприятий в России начали с 2008 года.

В список самых успешных вошли лобненские компании «Петромакс», «Упаковочные системы», «Делер НФ&БИ», «Звезда», «Камелия», «Металлпрофиль», «Магиссимо» и «Скола», а также агентство праздников Marinina kinder, сеть фитнес-студий Green fitness и сеть студий «Дом танца».

В федеральный реестр «Всероссийская книга почета» включают наиболее успешные организации, предприятия, учреждения и индивидуальных предпринимателей страны. Формирование реестра осуществляется при участии государственных и муниципальных органов исполнительной власти.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу. Глава региона пообещал поддержку предприятиям в реализации проектов импортозамещения.

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Лобня Россия Бизнес
11 января 2024, 14:06
Пассажиры ЦППК перевезли почти 500 тысяч домашних животных в поездах в 2023 году
АО «ЦППК»
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Пассажиры ЦППК перевезли 471 тысячу животных в поездах в 2023 году. Это на 16% больше, чем годом ранее.

Чаще всего в поездах перевозили кошек и собак. Были в прошлом году и необычные путешественники: минипиг Свиппа и хорек-альбинос Вася.

Самыми популярными направлениями для пассажиров с питомцами стали Казанское и Ярославское. По каждому перевезли 59 тысяч животных. Наибольшее число таких перевозок - более 66 тысяч - отметили в августе.

По правилам компании в поездах можно перевозить мелких домашних животных. Для этого необходимо приобрести специальный билет, стоимость которого составляет 25% от полного тарифа. На МЦД путешествовать с питомцами можно бесплатно.

В ЦППК напомнили, что при перевозке хвостатых необходимо разместить их так, чтобы они не мешали другим пассажирам. Небольших животных необходимо поместить в клетку, ящик, корзинку или контейнер размером не более 180 сантиметров по сумме трех измерений. Собак можно перевозить без переноски, но в наморднике и на поводке, а кошек - на руках владельца.

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Животные Поезда

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