Семья из Орехово-Зуева стала 30-тысячным газифицированным абонентом Подмосковья

Дом Ивана и Анастасии всю жизнь отапливали печкой. Ночью было холодно. Родители вставали и специально подкидывали дрова, чтобы дети не замерзли. Тогда они решили перейти на газовое снабжение.

«Где-то в интернете вычитали, что есть такая программа. Решили попробовать. Подали заявку в феврале. Через месяц они перезвонили, что все одобрили», - сказал Иван Викулов.

Теперь жизнь родителей заметно изменилась: они стали больше времени проводить с детьми, потому что не приходится постоянно отапливать дом дровами. Более того, стало намного чище во дворе, ведь теперь нет нужды устанавливать поленницу.

Отметим, подключение стало возможным благодаря социальной программе газификации.

«С 2022 года мы не прекращаем вести прием заявок на социальную газификацию. Что касается сегодняшней газификации дома, то этот дом подключен по льготной программе. Собственники этого домовладения являются многодетной семьей. Дополнительная мера поддержки предоставляется семнадцати категориям граждан», - рассказал начальник аварийно-диспетчерского участка Куровской РЭС Александр Тутушкин.

Ознакомиться с программой и отправить заявку можно на сайте Мособлгаза.

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