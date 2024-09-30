30 сентября 2024, 11:46

Семья Бакке из Пушкинского округа получила награду областного фестиваля трудовых династий

Пресс-служба администрации г.о. Пушкинский
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Семья из городского округа Пушкинский завоевала бронзу на областном фестивале «Лучшая трудовая династия». Бакке отметили в номинации «Наука, искусство, культура, физическая культура и спорт».

Общий трудовой стаж трех поколений Бакке составляет более 160 лет. Виктор Бакке начинал с преподавания хорового пения в ивантеевской Детской музыкальной школе, а сейчас является известным специалистом по хоровой аранжировке и обработке народных песен.

Жена Виктора Татьяна преподавала скрипку в том же учебном заведении, а также в школе в поселке Лесные Поляны и выступала в составе хора русской песни «Радуница». Их сын Даниил окончил Московский государственный университет культуры и искусств, после чего прошел путь от культорганизатора цеховой самодеятельности до директора дома культуры «Пушкино». Кроме того, Даниил Бакке создал ансамбль музыки для народа «Славянский Ход».

Продолжает династию внук Виктора Бакке Роман. Он закончил Московский государственный институт культуры и руководит детским театром «Волчок» в доме культуры «Строитель».

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Театры Фестивали Пушкино
30 сентября 2024, 12:57
Школьников пригласили на День открытых дверей в колледж «Подмосковье» 19 октября
Министерство образования МО
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День открытых дверей пройдет в колледже «Подмосковье» 19 октября. Школьникам региона расскажут о правилах приема, условиях поступления, а также познакомят с инновационными программами обучения.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, будущие студенты и их родители смогут пообщаться с преподавателями и руководством колледжа и задать все интересующие вопросы.

Кроме того, школьники смогут пообщаться со студентами и поучаствовать в мастер-классах, а также узнать больше о выбранной специальности у приглашенных экспертов и работодателей.

День открытых дверей пройдет в Клину, Лобне, Химках и Солнечногорске.

Узнать подробности можно на сайте колледжа в разделе «Абитуриенту».

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Школьники
30 сентября 2024, 12:26
В Лобне прошли соревнования для детей с ОВЗ
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Традиционные веселые старты состоялись для детей с ограниченными возможностями здоровья в лицее в Лобне. Ребятам приготовили задания, в которых нужно было показать не только свои физические возможности, но и командный дух.

Проводить соревнования помогали активисты из движения «Волонтеры Подмосковья». Они также обеспечили безопасность юных участников.

Организаторы веселых стартов рассказали, что такие соревнования устраивают, чтобы приобщить детей с ограничениями по здоровью к активному образу жизни и дать им возможность раскрыть свои способности, выработать уверенность в своих силах.

Работа по развитию инклюзивных инициатив ведется в Лобне регулярно. В городском округе работает волонтерская организация помощи семьям с особенными детьми «Добрология» и реализуется проект по мини-футболу для спортсменов с ОВЗ.

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Дети Лобня Школьники
30 сентября 2024, 12:24
Подмосковные бобслеисты выиграли 7 медалей на всероссийских соревнованиях
Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта
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Подмосковные спортсмены выиграли три золотые, две серебряные и две бронзовые медали на всероссийских соревнованиях по бобслею. Турнир прошел 28 сентября в деревне Парамоново под Москвой.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, дуэт Ростислава Гайтюкевича и Алексея Лаптева завоевал первое место в категории «бобстарт-2». На втором месте - пара Павла Травкина и Александра Ефимова, а на третьем - дуэт представителей Подмосковья и Москвы.

Анастасия Курышева завоевала золото в дисциплине «монобоб». На втором и третьем местах оказались спортсменки из Красноярского и Краснодарского краев соответственно.

Среди квартетов лучшими также стали спортсмены из Подмосковья. На втором месте - спортсмены из Москвы и Краснодарского края, а бронзу выиграла четверка из Московской области.

Турнир «Бобсстарты. Звезды бобслея России» прошел в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Награды
30 сентября 2024, 12:07
Одна из практик Главгосстройнадзора Подмосковья вошла в число лучших в России
Главгосстройнадзор МО
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Подмосковная практика строительного надзора с применением квадрокоптера вошла в число лучших в России. Методика изменила подход к контролю за возведением объектов и позволила выполнять его в разы быстрее.

Методику Главгосстройнадзора Подмосковья внесли в раздел «Лучшие практики реализации национального плана развития конкуренции в России на 2021–2025 годы и стандарта развития конкуренции в субъектах России».

Практика «Невидимый надзор с применением квадрокоптера» основана на использовании беспилотных авиационных систем для проверки объектов на подготовительном этапе строительства. Благодаря высокотехнологичным решениям, длительность проверки сократилась с 10 дней до 20 минут.

Коптер проводит съемку точек всех зданий и границ земельного участка. На основе собранных данных оператор создает модель строительной площадки, которая затем накладывается на генплан для автоматической проверки соответствия.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ФАС России

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