Съемки уроков «Разговоры о важном» прошли в Физтех-лицее имени Капицы

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«Разговоры о важном» - это внеурочные занятия, которые проводятся каждый понедельник во всех школах, техникумах и колледжах России.

В Подмосковье занятия разрабатывает Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи. Темы, адаптированные под особенности региона, позволяют школьникам лучше узнать культурные символы и традиции Московской области.

С занятиями и методическими материалами для педагогов можно ознакомиться на сайте mosobl-centerdo.ru.