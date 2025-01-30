Съемки продолжения военного сериала «Самогон-2» пройдут в Богородском округе

Первая часть драмы, снятая режиссером Сергеем Малюговым, вышла на экраны телеканала НТВ в феврале 2024 года. Картина рассказывает о событиях Великой Отечественной войны и судьбах людей на фоне этих трагических времен. Главным героем истории стал Николай Слепков по прозвищу Самогон - охотник-одиночка, чья меткость и навыки сделали его снайпером. Роль Слепкова исполнил актер Юрий Дейнекин.

Во второй части сериала зрители узнают, как сложилась дальнейшая судьба героя и какие испытания ему предстоит пережить. По словам режиссера Сергея Малюгова, выбор актера на главную роль оказался непростым. Молодой возраст персонажа и его уникальная психофизика значительно сузили круг претендентов. Однако Юрий Дейнекин идеально подошел на эту роль благодаря своей фактурности и глубокому подходу к работе.

Для подготовки к съемкам актер изучал советские фильмы, архивные кинохроники военных лет и прошел специальное обучение. Вместе с коллегами он освоил навыки обращения с оружием и прицельной стрельбы под руководством инструкторов Центра исторической реконструкции «Гарнизон-А».

Съемочная команда, работавшая еще над первым сезоном, сохраняет теплую и продуктивную атмосферу на площадке. Организаторы уделяют большое внимание деталям: от достоверной техники до тщательно подобранного обмундирования актеров. Поклонники сериала с нетерпением ждут выхода второй части, чтобы вновь погрузиться в историю о мужестве, борьбе и человеческой стойкости.