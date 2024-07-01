Съемки исторической детективной драмы «Изгои» начались в Павловском Посаде

События сериала относятся к началу 20-х годов XX века, а именно к ноябрю 1920 года. Режиссер-постановщик - Сергей Чекалов. История начнется с эпизода боя, снятого в локациях «ГарнизонФильм». Команда кинобазы отстроила окопы и построила подиум для крана специально для съемок. Также она предоставила историческое оружие и костюмы, помогла с реконструкцией.

Производством занимается компания «ВайТ Медиа» по заказу «Телекомпании НТВ» и онлайн-кинотеатра «Иви». Поддержку оказал «Институт развития интернета». В фильме примут участие Александр Устюгов, Кирилл Кяро, Сергей Марин, Оксана Акиньшина, Вячеслав Чепурченко, Ксения Трейстер и Вольфганг Черни.

За помощь в организации процесса съемочная группа поблагодарила администрацию Павловского Посада.

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