Съемки фильма «Хоккейные папы» прошли в Подмосковье

Одной из главных площадок съемок стал Ледовый дворец имени Валерия Харламова. Все основные ледовые сцены снимали именно здесь. Съемки также проходили в «Сестрорецком» парке и в селе Воздвиженском.

Фильм приурочили ко Всероссийскому дню хоккея. Сюжет разворачивается в маленьком провинциальном городке. Размеренную жизнь тренера нарушает известие о том, что единственный в городе ледовый дворец собираются снести. Отцы маленьких хоккеистов решают сами выйти на лед и побороться за будущее своих детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».