Съемки фильма «Черная графиня» прошли в Опалиховском лесничестве в Подмосковье
Территория Опалиховского участкового лесничества Истринского филиала «Мособллес» стала площадкой для съемки художественного фильма «Черная графиня». Об этом рассказали в Комлесхозе Подмосковья.
Съемки «Черной графини» прошли вблизи коттеджного поселка Бортники городского округа Красногорск. Сценарист картины - Илья Куликов, в чью фильмографию входят известные сериалы «Полицейский с Рублевки», «Глухарь», «Карпов» и другие.
Старший участковый лесничий Леонид Петров и участковый государственный инспектор по защите леса Владислав Иванов объяснили членам съемочной команды о правилах работы в лесу и раздали памятки, призывающие бережно относиться к природе.
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