Съемки фильма «Черная графиня» прошли в Опалиховском лесничестве в Подмосковье

Строительство нового детского сада, который расположен в непосредственной близости от жилого комплекса «Лобня Сити», завершено на 80%. Двери для воспитанников он откроет уже в сентябре этого года.

Сейчас активно ведутся работы по обустройству фасадов и кровли, а также монтаж внутренних инженерных систем. Кроме того, началась внутренняя отделка помещений и благоустройство прилегающей территории.

Согласно проекту, в трехэтажном здании общей площадью пять тысяч квадратных метров будет создадут 14 групп для детей в возрасте от полутора до семи лет. Также предусмотрены физкультурный и музыкальный залы, пищеблок, кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок, прачечная, а также инвентарные и технические помещения. Особое внимание уделят доступности и безопасности для всех категорий посетителей: главный вход в здание спроектирован на уровне земли, что облегчит доступ для маломобильных групп населения.

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