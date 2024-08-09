Съемки детского фильма «Поле чудес» пройдут под Волоколамском в августе

«Поле чудес» - новый фильм о детской дружбе. По сюжету ребята проводят лето в дачном поселке, а на соседнем кукурузном поле у них свой штаб. Ребята мечтают найти клад, который по легенде спрятала здесь княгини, бежавшая от Наполеона.

«Ожогино подходило нам по всем параметрам, в том числе и художественным. Красивое, прекрасное спокойное зеленое место», - рассказала продюсер фильма Катерина Михайлова.

Участниками съемок стали местные жители. Они не только примерили на себя роль актеров массовки, но и предоставили для съемок свои дома.

Отметим, что в Волоколамском округе снимали свои фильмы Сергей Бондарчук и Василий Шукшин.

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