Съемка фантастического фильма по мотивам сказок началась в Лыткарине
Фантастический фильм «Дом культуры» начали снимать в Лыткарине. Картина выйдет в свет уже в ноябре, и первыми ее увидят зрители округа.
Творческий проект кинолаборатории «Сказкотворение» из Дома культуры «Центр молодежи» в Лыткарине получил грант президентского фонда культурных инициатив. Создатели и вдохновители проекта предлагают детям и подросткам не просто изучать сказки, а творить самим. Главной целью кинолаборатории является съемка художественного фильма в жанре фэнтези.
В течение нескольких месяцев профессионалы своего дела обучали участников проекта «Сказкотворение» современным процессам кинопроизводства. Теперь у ребят есть возможность на практике реализовать полученные знания.
Съемка фильма продлится до середины июня, после чего начнется этап постпроизводства. Зрители из Лыткарино смогут увидеть картину в ноябре.
Перед началом съемок по киношной традиции команда проекта разбила тарелку с названием фильма и именами участников съемочной группы.
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