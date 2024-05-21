Семинары и форумы пройдут ко Дню предпринимательства в Подмосковье
Различные мероприятия проведут ко Дню предпринимателя в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Так, для бизнеса запланированы различные семинары, форумы, торжественные мероприятия, фестивали, выставки и многое другое», - уточнили в ведомстве.
В министерстве отметили, что информация обо всех событиях находится на инвестиционном портале региона.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.
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