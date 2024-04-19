Семинар по юрпомощи участникам СВО прошел в Подмосковье

По словам руководителя филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по Московской области Ольги Ермаковой, в фонд обращаются военнослужащие СВО за положенными выплатами.

«Очень приятно, что в ходе бурного обсуждения вопросов, с которыми к нам обращаются участники и ветераны СВО, семьи погибших, были найдены пути решения. Ребята приходят к нам за помощью в получении выплат, статуса ветерана боевых действий, в установлении военной травмы», - рассказала Ермакова.

Специалисты Адвокатской палаты и Ассоциации юристов России по Московской области, которые работают в 26 центрах городских округов региона, приняли уже более 350 обращений от военнослужащих СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.

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