Семинар по выявлению владельцев ранее учтенной недвижимости прошел в Подмосковье

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Как рассказали в ведомстве, для выявления ранее не учтенных объектов была создана рабочая группа и разработан план для рассмотрения лучших практик, которые положительно влияют на выявление такой недвижимости. В план-график вошли свыше 790 тысяч объектов.

На сегодняшний день было проанализировано около 130 тысяч объектов недвижимости, не имеющих владельцев. Из них 45 тысяч было вовлечено в оборот. Для этого Росреестр работает совместно с Управлением по методическим и практическим вопросам выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

«Взаимодействие органов местного самоуправления с нашими структурными подразделениями на местах повысило эффективность в разы уже в сентябре и позволит Управлению по данному показателю превысить общероссийский уровень», - сообщила начальник отдела предоставления государственных услуг в электронном виде Росреестра Ольга Скрябина.

По словам заместителя руководителя Росреестра Андрея Таланова, регистрация таких объектов дает возможность региону с большей пользой распоряжаться имуществом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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