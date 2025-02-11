11 февраля 2025, 13:02

Семинар по развитию образования прошел в Котельниках

360.ru
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Приоритеты развития образования в Подмосковье обсудили в Котельниках. В семинаре приняли участие глава округа Михаил Соболев, депутат Государственной Думы Роман Терюшков и заместитель министра образования области Лариса Сулима.

Патриотическое воспитание молодежи, организация «Движения первых» с детского сада и тематические смены в «Авангарде» - одни из актуальных вопросов на повестке семинара.

С 2022 года в образовательных учреждениях появилась новая традиция - начинать день с поднятия флага и исполнения гимна, а с понедельника - уроки о важном.

«У нас появился урок труда, у нас появился урок безопасности и защиты Родины - этого никогда не было. Президент говорит о том, что нужно пересматривать программы, которые у нас были заложены. Уходим от высшего образования, той самой пресловутой Болонской системы, из-за которой мы потеряли специалитет и перестали готовить специалистов во всех отраслях. Сейчас мы потихоньку от этого уходим», - сказал депутат Государственной Думы Роман Терюшков.

Для этого в Котельниках открыли пять IT-кубов, кванториумы и точки роста, работают спортивные и туристические клубы, школьные театры и медиацентры. Более 400 тысяч учеников - участники «Движения первых». Это первая детская молодежная общественная организация наблюдательный совет, которой возглавляет президент России Владимир Путин. В ее рамках работают 12 проектов: «Зарница», «Юннаты», «Первая помощь», «Школьная классика» и другие.

«Президент сказал, что наша государственная идеология - патриотизм. Все начинается с любви к своей школе, к своему классу, к своему микрорайону, к своему городу, к своей области, к своей стране. Тут ничего нового не было, нет и никогда не будет. Такие ценности нужно через действия, через совместные дела принимать здесь и сейчас», - добавила заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима.

В Школах Подмосковья созданы более 300 сообществ, участниками которых являются 34 тысяч мам и пап. Самые активные могут принять участие в конкурсе на тему «Секрет дружного класса: Родители первых». Также 18 апреля в Московской области пройдет форум «Взаимодействие семьи и школы».

Еще один аспект патриотического воспитания - связь потеплений. В рамках празднования 80-летия Великой Победы пройдут акции, в том числе «Диктант Победы», «Сад Победы» и областной творческий конкурс чтецов. Более 18,5 тысяч школьников станут участниками военно-патриотических смен в «Авангарде».

Котельники Образование
11 февраля 2025, 13:07
Научный совет по развитию селекции и семеноводства проведут в Подмосковье
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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На площадке АО «Щелково Агрохим» состоится научный совет по селекции и семеноводству, посвященный современным тенденциям развития сельского хозяйства. Более 100 ученых из разных городов России соберутся здесь для обсуждения актуальных вопросов.

В числе участников - представители Института фундаментальных проблем биологии РАН, аграрных университетов и других организаций, включая Московскую сельскохозяйственную академию имени Тимирязева и Орловский государственный аграрный университет.

Основная цель совета - формирование единого инновационного пространства для успешного развития сельскохозяйственного производства в России. На заседании также подведут итоги работы за прошлый год и скорректируют селекционные программы. Планируется подписать договоры и соглашения на предстоящий год, что позволит обозначить конкретные шаги для реализации совместных селекционных программ.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что на совете будут представлены новые образовательные и исследовательские программы. Это событие подчеркнет значимость научного подхода в селекции и семеноводстве.

Сельское хозяйство Ученые Щелково
11 февраля 2025, 12:31
Музыкальную школу в Красногорске капитально отремонтируют к 1 сентября
Медиасток.рф
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В Детской музыкальной школе имени Наседкина на Вокзальной улице в Красногорске продолжается капитальный ремонт. Открытие учреждения запланировано в сентябре 2025 года.

Ученикам и преподавателям будет комфортно заниматься в обновленной музыкальной школе.

«Школа давно в этом нуждалось, потому что здание 1982 года - более чем 40 лет эксплуатации, а технологии не стоят на месте, и нужно идти в ногу со временем. Будем контролировать ход строительства, потому что на данный момент проектная готовность - 25%», - сказал заместитель председателя Совета депутатов Богдан Андриянов.

Сейчас строители оштукатуривают стены и прокладывают инженерные сети.

В Красногорске развернули большие строительные работы. Особое внимание - детским садам, образовательным учреждениям и школам искусств.

Красногорск Школы Строительство Работа
11 февраля 2025, 11:58
Тяжелоатлеты из Подмосковья выиграли четыре медали на Кубке России
Федерация тяжелой атлетики России
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Спортсмены из Московской области получили на Кубке России по тяжелой атлетике четыре медали. В Министерстве физической культуры и спорта региона сообщили, что женская сборная заняла второе общекомандное место.

Серебряные медали турнира выиграли Евгения Гусева, Александра Фурдик и Яна Кондрашова. В заключительный день соревнований Максим Могучев получил «бронзу» в весовой категории 102 килограмма.

Участниками Кубка России по тяжелой атлетике, который проходил с 3 по 10 февраля в Екатеринбурге, стали более 300 спортсменов из 52 регионов России.

Спортсмены
11 февраля 2025, 11:25
Торжественное посвящение в «Орлята России» прошло в Воскресенске
360.ru
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Ученики вторых и третьих классов лицея имени Стрельцова произнесли клятву и пополнили ряды движения «Орлята России». Теперь они смогут принимать участие в крупных проектах и приносить пользу своему городу.

Поддержать учеников пришли учителя, родители и муниципальные депутаты.

«Вы стали частью большой, дружной семьи „Орлята России“. Я уверен, что вы с честью будете нести это гордое звание. Вы будете развиваться, учиться, но самое главное - станете гордостью лицея, нашего округа, нашей страны», - сказал председатель Совета депутатов Сергей Матвиенко.

Ученики будут принимать участие во множественных образовательных программах, в том числе «Эрудит», «Лидер», «Спортсмен» и «Доброволец».

«Я бы хотела быть орленком-спортсменом, потому что мне нравится заниматься спортом и узнавать новое», - поделилась Карина Морозова.

Быть частью всероссийского движения - это не только почетная, но и ответственная миссия. Учитель начальных классов Ольга Филина более 35 лет воспитывает подрастающее поколение и прививает любовь к родному краю.

«Мы должны приучать детей к доброму, хорошему, высокому. Я думаю, это сообщество в этом поможет», - добавила учитель начальных классов лицея имени Героя Советского Союза П. В. Стрельцова.

Орлята поздравили друг друга. Теперь им предстоит учиться новому и быть примером для других ребят.

Спортсмены Дети Депутаты Учителя Россия Воскресенск

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