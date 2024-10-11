11 октября 2024, 16:26

Семинар по профориентации прошел в Дмитровском округе

Пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
Читайте нас в: Google Новости

Муниципальный семинар-практикум на тему «Трансформация традиционных профессий под влиянием современных технологий» состоялся в Орудьевской школе. В нем приняли участие сотрудники профессиональных образовательных учреждений и научные работники.

Мероприятие в рамках профориентационной работы организовал Информационный методический центр Дмитрова. Для участников провели несколько мастер-классов. Также состоялась презентация открытого в школе агрокласса. Директор учебного заведения Вера Головач и преподаватель биологии Павел Алексашин рассказали об особенностях его работы и преимуществах.

Для гостей села Орудьево устроили экскурсию на местные предприятия - крупнейшую в России трикотажную фабрику и молочный завод, а также они побывали на Орудьевской плотине.

Вера Головач выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество с коллегами и учащимися школ муниципалитета.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Дмитров Образование
11 октября 2024, 15:13
Еще 10 прудов очистят в Солнечногорске в 2024 году
Читайте нас в: Google Новости
Пруды и прилегающие к ним территории очищают в Солнечногорске. В этом году работы проведут на 10 водных объектах.

Специалисты займутся очисткой прудов в деревнях Обухово, Стегачево, Барское-Мелечкино, Судниково, Вельево, Дубинино, Ростовцево, Сергеевка, Холмы, а также в дачном поселке Поварово.

В настоящее время работы проводятся на водоеме в Обухово, где будут удалены сухостойные и аварийные деревья, заросли кустарников и мусор из воды.

«Водоемы по мере их замусоривания и зарастания нуждаются в расчистке. Эти работы мы проводим для восстановления экологического баланса на прудах», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Выбор прудов для очистки осуществляется на основе обращений жителей и результатов мониторинга. Сотрудники отдела экологии осматривают водоемы, фиксируют уровень загрязнения и включают объекты в план работ.

Очистка прудов ведется в рамках программы «Экология и окружающая среда».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Экология
11 октября 2024, 15:12
Старост деревень Головково и Жуково назначили в Солнечногорске
Читайте нас в: Google Новости
Новых старост выбрали в деревнях Головково и Жуково под Солнечногорском. Кандидатуры поддержали голосованием на сходе жителей, а местный Совет депутатов их утвердил.

В деревне Головково старостой стал Виталий Соловьев. Его знают многие жители населенного пункта. Мужчина активно поддерживает свое поселение и оказывает помощь бойцам специальной военной операции. Прямо сейчас он доставляет очередной груз в зону боевых действий.

Старостой деревни Жуково назначена коренная жительница Юлия Макарова, известная своей активной гражданской позицией. Благодаря ее усилиям в 2019 году в дома жителей был проведен газ, что значительно улучшило качество жизни в населенном пункте.

«Основная задача Юлии и Виталия - быть связующим звеном между жителями и органами власти. Они собирают и передают запросы поселений, решают вопросы благоустройства, такие как состояние дорог, освещение, вывоз мусора и безопасность на дорогах, и защищают интересы жителей в диалоге с чиновниками», - рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В Солнечногорске работают 60 старост. Их статус закреплен с 2020 года. Старостам выдают удостоверения и ежемесячно выплачивают денежное поощрение.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск
11 октября 2024, 14:57
Около 18 километров тепловых сетей заменили в Подольске
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Читайте нас в: Google Новости
Масштабный ремонт теплосетей продолжается в Подольске. За лето специалисты уложили 18 километров новых трасс.

В теплые месяцы года в городе также заменили ряд коммуникаций, установив на проблемные многоквартирные дома индивидуальные тепловые пункты. Продолжился и капитальный ремонт зданий.

Работы по замене тепловых сетей не повлияют на запуск отопления, поскольку подача тепла будет проводиться по проверенным старым трубам, уже подготовленным к сезону.

Все котельные Подольска уже запущены. Отопление в домах городского округа включают поэтапно. Единые автоматизированные комплексы ИТП в домах регулируют поступление тепла в здание и обеспечивают его бесперебойную подачу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов проконтролировать подачу отопления в жилые дома и социальные объекты.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Отопление Ремонтные работы
11 октября 2024, 14:37
Подмосковные спортсмены выиграли свыше 200 медалей на Кубке Москвы по грэпплингу
Всероссийская федерация грэпплинга
Читайте нас в: Google Новости
Подмосковье выиграло свыше 200 медалей на Кубке Москвы по грэпплингу. Они получили 56 золотых, 69 серебряных и 86 бронзовых наград.

Подмосковье показало лучший результат на турнире в неофициальном зачете среди регионов России, суммарно завоевав 211 медалей. Их них 109 наград сборная получила в первый день соревнований, еще 102 - во второй.

Турнир прошел в Москве, в нем участвовали более тысяч спортсменов. Подмосковье представили жители Лыткарина, Протвина, Люберец, Домодедова, Красногорска и других муниципалитетов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены

Новости по теме