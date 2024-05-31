Семинар по ораторскому мастерству прошел в Одинцове

Читайте нас в:

Участниками встречи стали заведующие и работники библиотек Одинцовского городского округа. Они обсудили разработку ораторских навыков для мероприятий и получили рекомендации по созданию интересных программ, организации работы со зрителями и методам привлечения новой аудитории.

В конце встречи присутствующие поделились свои опытом, обменялись впечатлениями и задали интересующие вопросы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».