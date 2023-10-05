Семинар по мерам социальной поддержки провели для «Активного долголетия» в Мытищах
Участники «Активного долголетия» в Мытищах приняли участие в семинаре. На встрече им рассказали о предоставление социальной поддержки по бесплатному зубопротезированию.
Участники клуба «Активное долголетие» имеют возможность не только интересно проводить время, но и получать полезные навыки на различных тематических семинарах. В этот раз на встрече в Мытищах обсудили зубопротезирование. Участникам рассказали, как получить эту услугу бесплатно.
«Очень нужная и полезная встреча, потому что мы узнали, кому предоставляется социальная поддержка по бесплатному зубопротезированию, как правильно подать заявление и какие документы необходимо предоставить. Нам подробно все это объяснили и ответили на дополнительные вопросы», - поделилась впечатлениями участница клуба «Активное долголетие» Зинаида Фролова.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».