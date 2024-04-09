09 апреля 2024, 23:06

Семинар по импортозамещению упаковочных материалов пройдет в Подмосковье 10 апреля

Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Федеральный Центр сельскохозяйственного консультирования Российской академии кадрового обеспечения АПК организует онлайн-семинар на тему «Импортозамещение упаковочных материалов и обеспечение потребностей предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности». Мероприятие пройдет 10 апреля в 10:00.

На семинаре обсудят следующие темы: потребность отечественных товаропроизводителей в качественной упаковке, роль гофроупаковки в продвижении бренда, влияние потребительских трендов на формат и упаковку молочных продуктов и сыров и другие.

Принять участие в мероприятии можно абсолютно бесплатно. Целевая аудитория включает в себя руководителей и специалистов сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, главы КФХ, владельцев сыроварен, представителей учебных и научных учреждений, а также сельскохозяйственных консультантов со всех субъектов страны.

Регистрация для участия в семинаре доступна по ссылке.

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Продукты Импортозамещение Промышленность
09 апреля 2024, 23:55
Тендер на благоустройство площади напротив Ледового дворца спорта «Химик» объявили в Воскресенске
Министерство благоустройства Московской области
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Электронный аукцион на проведение работ по благоустройству напротив Ледового дворца спорта «Химик» имени Н. С. Эпштейна объявили в Воскресенске. Победителю тендера предстоит осуществить устройство систем видеонаблюдения, электроснабжения, наружного освещения, тротуаров из бетонной плитки, а также многие другие работы.

Реализация проекта благоустройства зоны отдыха осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области и городского округа Воскресенск.

Завершить работы по благоустройству территории планируется в 2024 году. НМЦК превысила отметку в 274 миллиона рублей.

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение указанных работ опубликовано на портале ЕАСУЗ.

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Благоустройство Воскресенск
09 апреля 2024, 23:30
Подмосковные волонтеры отправили первую фуру «Добрых дел» с питьевой водой в Орск
Телеканал «360»
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В Подмосковье волонтеры центра «Мы рядом» отправили 20-тонную фуру с питьевой водой для жителей затопленного Орска. Грузовик с надписью «Доброе дело» выехал во вторник, 9 апреля.

На кадрах - погрузка упаковок с питьевой водой для пострадавших от наводнений орчан. Это первый гуманитарный груз для жителей оренбургского города, но точно не последний.

В Оренбургской области сложилась тяжелая ситуация из-за паводка, в том числе и с санитарно-эпидемиологической обстановкой. Как сообщили в Роспотребнадзоре, труднее всего в Орске. Жителей уже предупредили, что можно пить только кипяченую или бутилированную воду, а также тщательно мыть овощи и фрукты, но опять же только с кипяченой водой.

Несколько дней назад мэрия Орска сообщила, что волонтеры и депутаты наладили подвоз питьевой воды в пострадавшие районы. Кроме того, в город продолжают поставлять продукты питания.

Ранее волонтер Максим Гаврилин, помогающий эвакуировать людей с затопленных территорий, рассказал, что на помощь пострадавшим пришли жители соседних городов , отправляющие в пункты временного размещения воду, продукты и предметы первой необходимости.

Наводнения Грузовики Волонтеры Наводнение в Оренбургской области
09 апреля 2024, 23:20
Около 48 тысяч человек посетили парк Мира в Мытищах за неделю
Министерство благоустройства Московской области
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Порядка 48 тысяч человек посетили парк Мира в Мытищах с 1 по 7 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

Парк Мира находится на правом берегу Яузы и предлагает посетителям возможность прогуляться по набережной. На территории зеленых насаждений есть амфитеатр, площадь с фонтаном, несколько детских площадок и парк аттракционов.

Разнообразные локации и площадки делают возможным проведение мероприятий различных форматов. Адрес парка: город Мытищи, Новомытищинский проспект, д. № 13.

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Мытищи
09 апреля 2024, 22:21
Дополнительную схему движения автобусного маршрута № 40 запустили в Воскресенске
Медиасток.рф
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Дополнительный маршрут автобуса № 40 запустили в Воскресенске 8 апреля. Он курсирует от деревни Ворщиково до Михалево, возвращаясь в Воскресенск всего несколько раз в день.

Руководитель воскресенской производственной базы «Мострансавто» Александр Халкечев сообщил, что сейчас время ожидания маршрута сократилось до 30-35 минут.

«Наша автоколонна разрабатывает маршрут, график, чтобы не мешать другим автобусам - все это рассчитывается и режим работы водителя тоже», - добавил Александр Халкечев.

Отметим, что в Белоозерском дополнительный маршрут автобуса № 40-3 проходит через 23 лицей и храм в городе. Тестирование данной схемы движения поможет специалистам оценить объем перевозок и при необходимости внести корректировки в расписание.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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Автобусы Воскресенск

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