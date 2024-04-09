Семинар по импортозамещению упаковочных материалов пройдет в Подмосковье 10 апреля

На семинаре обсудят следующие темы: потребность отечественных товаропроизводителей в качественной упаковке, роль гофроупаковки в продвижении бренда, влияние потребительских трендов на формат и упаковку молочных продуктов и сыров и другие.

Принять участие в мероприятии можно абсолютно бесплатно. Целевая аудитория включает в себя руководителей и специалистов сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, главы КФХ, владельцев сыроварен, представителей учебных и научных учреждений, а также сельскохозяйственных консультантов со всех субъектов страны.

Регистрация для участия в семинаре доступна по ссылке.

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