Семинар по импортозамещению упаковочных материалов пройдет в Подмосковье 10 апреля
Федеральный Центр сельскохозяйственного консультирования Российской академии кадрового обеспечения АПК организует онлайн-семинар на тему «Импортозамещение упаковочных материалов и обеспечение потребностей предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности». Мероприятие пройдет 10 апреля в 10:00.
На семинаре обсудят следующие темы: потребность отечественных товаропроизводителей в качественной упаковке, роль гофроупаковки в продвижении бренда, влияние потребительских трендов на формат и упаковку молочных продуктов и сыров и другие.
Принять участие в мероприятии можно абсолютно бесплатно. Целевая аудитория включает в себя руководителей и специалистов сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, главы КФХ, владельцев сыроварен, представителей учебных и научных учреждений, а также сельскохозяйственных консультантов со всех субъектов страны.
Регистрация для участия в семинаре доступна по ссылке.
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