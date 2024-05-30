Семинар по борьбе с коррупцией проведут в правительстве Подмосковья
Главное управление региональной безопасности Московской области проведет семинар по противодействию коррупции в подведомственных организациях. Обучение пройдет Доме правительства региона 18 июля.
Как пояснили в ведомстве, семинар предназначен для ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений в подведомственных организациях Московской области. Его проведут сотрудники АНО ДПО «Первый федеральный университет антикоррупционного просвещения».
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