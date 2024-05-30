30 мая 2024, 19:39

Семинар по борьбе с коррупцией проведут в правительстве Подмосковья

Главное управление региональной безопасности Московской области
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Главное управление региональной безопасности Московской области проведет семинар по противодействию коррупции в подведомственных организациях. Обучение пройдет Доме правительства региона 18 июля.

Как пояснили в ведомстве, семинар предназначен для ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений в подведомственных организациях Московской области. Его проведут сотрудники АНО ДПО «Первый федеральный университет антикоррупционного просвещения».

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Коррупция Образование
30 мая 2024, 19:46
Дзюдоисты из Лобни стали призерами турнира памяти Виктора Доркина
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Лобненские дзюдоисты завоевали медали на XXV традиционном турнире памяти Виктора Доркина. Спортсмены из «Академии спорта» взяли золото, серебро и бронзу в различных весовых категориях.

В турнире участвовали более 110 дзюдоистов, в том числе команды из Белоруссии и новых регионов РФ. Лобненцы завоевали высшие награды турнира.

Спортсмены тренируются под руководством тренеров Геворга Мосесьяна и Эдуарда Манучаряна.

Также во время турнира президент Лобненской федерации дзюдо и самбо Евгений Рарич провел переговоры с представителями федераций Московской области, Севастополя, Донецка и Белоруссии о совместном развитии и популяризации дзюдо и самбо, участии спортсменов в международных турнирах и приобщении к спорту высших достижений.

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Спортсмены Лобня
30 мая 2024, 19:29
Семейный спортивный фестиваль пройдет в Лобне 1 июня
Медиасток.рф
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Лобня приглашает семьи на спортивный фестиваль ко Дню защиты детей Главный приз фестиваля — велосипед.

На стадионе «Москвич» 1 июня в городском округе Лобня состоится семейный спортивный фестиваль, посвященный Дню защиты детей. Участие в нем могут принять все желающие семьи. Для регистрации необходимо перейти по ссылке. Команда должна состоять из трех человек.

Главный приз фестиваля - велосипед.

Также гостей праздника ждут веселые задания по футболу, баскетболу, флорболу, настольному теннису, семейная эстафета и другие спортивные развлечения для детей и взрослых.

Фестиваль пройдет на спортивной зоне лобненского лесопарка. Начало мероприятия - в 11:00.

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Дети Лобня Семья Фестивали
30 мая 2024, 19:10
Управление ФССП по Подмосковью получило два автобуса и четыре автомобиля
Пресс-служба ГУФССП России по Московской области
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Правительство Московской области передало подмосковному ГУФССП служебный транспорт. В распоряжение судебных приставов перешли два автобуса, два автомобиля УАЗ «Патриот» и два - Лада «Веста».

Как пояснили в ведомстве, с помощью дополнительных автобусов выдворять незаконных мигрантов станет гораздо проще, даже с учетом увеличения их количества, а специальные машины УАЗ «Патриот» позволят сотрудникам Спецназа Главного управления более оперативно реагировать, выезжая на сложные вызовы, например, на выдворение иностранных граждан, которые нарушили закон у себя на родине.

Также сегодня руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев и главный судебный пристав региона области Андрей Тагаев подписали соглашение о сотрудничестве об информационном взаимодействии между ведомствами.

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Красногорск Спецназ Автобусы
30 мая 2024, 18:56
Реконструкцию системы водоснабжения проведут в селе Горы округа Коломна
Медиаархив Московской области
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Конкурс в электронной форме на реконструкцию системы водоснабжения объявили в селе Горы. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ, сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Подрядчику предстоит возвести повысительную насосную станцию подземного исполнения в стеклопластиковом стакане и накопительные стеклопластиковые резервуары подземного исполнения. Помимо этого, необходимо выполнить демонтаж существующей сети водоснабжения и проложить новые трубопроводы.

Все работы планируется завершить к 2026 году.

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Коломна ЖКХ

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