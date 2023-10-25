Семинар по адаптации приемных детей в школах прошел для педагогов в Лобне

Сегодня в Лобне 170 детей воспитываются в приемных семьях. Почти 80% из них ходят в школу или детский сад. Поэтому тема адаптации таких ребят в коллективе близка многим педагогам.

Участники семинара «В класс пришел приемный ребенок» разобрали проблемные ситуации и пути их решения. Например, как отвлечь ребенка от избытка эмоций и чувства одиночества.

Специалисты службы сопровождения замещающих семей дали рекомендации по созданию благоприятной атмосферы в классе и установлению доверительных отношений между учителями и детьми из приемных семей. Педагоги приняли участие в тренингах и мастер-классах.

«На сегодняшний день остро встал вопрос адаптации, <…> потому что в классах учатся и по пять приемных детей. Все, кто сегодня у нас обрались на мероприятии, я думаю, <…> что-то почерпнут для себя и уйдут с нашего мастер-класса с какой-то базой», - сказала заместитель заведующего отдела семьи и детства по городскому округу Лобня управления социального развития Ольга Петрова.

Семинары по адаптации приемных детей в школе Министерство социального развития Московской области проводит во всех муниципалитетах региона. Чтобы педагогам было проще найти подход к ребенку, которому сложно адаптироваться в новом коллективе, и разобраться в истинных причинах возможного недопонимания.

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