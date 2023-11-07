Семинар по адаптации детей из приемных семей прошел в Лобне

Семинар «В класс пришел приемный ребенок» в школах региона организовало Министерство социального развития Московской области. На сегодняшний день в Лобне проживает 170 детей, которые воспитываются не в родных семьях. Из них 80% посещают учебные учреждения: детские сады, школы и различные кружки.

«Когда ребенок приходит в образовательное учреждение, он испытывает страх, неуверенность. Это мероприятие прошло с целью оказать помощь, поддержку, научить», - отметила Ольга Петрова.

Ольга Петрова рассказала про задачи органов опеки и попечительства, а также о контроле над приемными семьями. Она напомнила, что на территории округа работает центр помощи семье и детям «Лобненский». Там помогают пройти сложные жизненные ситуации и оказывают поддержку семьям. Подробнее об этом смотрите в программе «Интервью 360».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в регионе. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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