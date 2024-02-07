Семинар об изменениях законодательства в области охраны труда прошел в Балашихе

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На встрече обсудили меры поддержки работодателей и субсидии при найме работников. Также поговорили про систему охраны труда, последние изменения в законодательстве, разобрали основные ошибки работодателей и особенности системы управления.

Подобные семинары по охране труда с предприятиями проводят в Балашихе с 2007 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие меры поддержки предпринимателей действуют на территории региона. Он также отметил важность импортозамещающего производства в условиях санкций.

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