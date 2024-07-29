Семинар об экспорте в Белоруссию проведут для предпринимателей в Красногорске

Для ликвидации пробок и оптимизации движения в Московской области специалисты Центра безопасности дорожного движения скорректировали режим работы светофоров в трех округах Подмосковья за неделю. Работы провели в Раменском, Шатуре и Долгопрудном, сообщили в Минтрансе региона.

В Раменском увеличили время работы левоповоротных стрелок на пересечении Егорьевского шоссе и Центральной улицы. В Шатуре скорректировали режим работы светофора на пересечении улиц Советской и Свердлова, а в Долгопрудном изменили режим работы светофора на пересечении проспекта Пацаева и улицы Дирижабельной.

В ведомстве уточнили, что специалисты регулярно анализируют дорожную ситуацию в Московской области и вносят корректировки для повышения пропускной способности и ликвидации заторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах , которые завершат к концу года.

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