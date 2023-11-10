Семинар о повышении эффективности молочного скота прошел в Ногинске

Как рассказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Владислав Мурашов, технологические инновации все чаще внедряют для повышения эффективности животноводства.

«В Московской области, для повышения эффективности молочного животноводства, все чаще внедряют технологические инновации. Геномная селекция - важный инструмент, который ведет к увеличению прибыли предприятия, улучшению здоровья и продуктивности стада, снижению потерь, а также повышению в генетическом прогрессе в целом», - сказал он.

В семинаре участвовали специалисты более чем 35 хозяйств. Они обсудили перспективы развития животноводства и создание федеральной базы племенных животных и процедуры идентификации в ФГИС «Хорриот». Также на мероприятии представили 25 быков-производителей разных поров и животные из из секционно-генетического центра «Мосплемэлита».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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