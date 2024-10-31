31 октября 2024, 16:47

Семинар для учителей начальных классов прошел в Воскресенске

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В лицее имени Героя Советского Союза Стрельцова Павла Васильевича состоялся семинар для учителей начальных классов под названием «Обучение грамоте — просто о сложном». В мероприятии приняли участие 36 педагогов из 18 общеобразовательных организаций.

Ведущими семинара стали опытные учителя начальных классов Ирина Кологорцева и Мария Астафьева, а также Лилия Персианова и Галина Суркова. Они поделились с коллегами своими наработками и методическими приемами, которые помогают сделать процесс обучения грамоте более доступным и увлекательным для детей.

На мастер-классе участники семинара познакомились с инновационными подходами к обучению грамоте, включая использование цифровых технологий, игровых методов и интерактивных инструментов. Особое внимание было уделено технологиям активного обучения и формированию положительной мотивации у первоклассников.

Учителя активно участвовали в обсуждениях, задавали вопросы и делились своими эффективными методиками по обучению грамоте. Это позволило педагогам обменяться опытом с коллегами из других школ, расширить свои профессиональные горизонты и приобрести новые знания и навыки.

Мероприятие стало важной площадкой для профессионального развития учителей начальных классов, способствуя повышению качества образования в регионе.

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Учителя Воскресенск
31 октября 2024, 17:21
Плотину на реке Пахре отремонтируют в Подольске
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Ремонтные работы начнутся 11 ноября на плотине реки Пахры за парком имени Виктора Талалихина. Закончить их планируется 22 ноября.

Плотина была построена еще в середине прошлого века для нужд центрального водозаборного узла Подольска. Она находится в 400 метрах от железнодорожных мостов.

В ходе работ специалисты комбината благоустройства и водоканала демонтируют верхний ряд щитов для понижения уровня воды на зимний период.

Горожан предостерегли от перехода на другую сторону реки по деревянному настилу плотины. Так называемый в народе «мост» предназначен для устранения заторов на переливной кромке. Проход по нему запрещен в соответствии с требованиями Ростехнадзора. Предупреждающие таблички «Опасная зона» и «Проход запрещен», а также решетки установлены с обеих сторон настила.

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Подольск Ремонтные работы
31 октября 2024, 17:16
Подмосковье поделилось с Китаем опытом производства колбас и сыра
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Делегация из Китая во главе с представителями партийного комитета Министерства сельского хозяйства КНР посетила два предприятия Подмосковья, специализирующихся на производстве сыровяленых колбас, мясных деликатесов и сыра. Российскую сторону представляли сотрудники Минсельхоза России, Россельхознадзора, Минсельхозпрода и Мининвеста Московской области.

Заместитель министра сельского хозяйства Московской области Дмитрий Черепнин подчеркнул значимость укрепления двустороннего сотрудничества с китайскими партнерами. На предприятии «СолеРамичи» в Солнечногорске гостям продемонстрировали производство колбас, а на «Истринской сыроварне» - процесс созревания сыра. Завершился визит дегустацией продукции.

Китайская делегация выразила признательность за высокий уровень качества продукции и современные технологии, а также намерение поддерживать сотрудничество в сфере экспорта и агропромышленного комплекса с Подмосковьем.

Сельское хозяйство Китай
31 октября 2024, 17:03
Электрические сети и подстанции Подмосковья подготовили к зиме
Россети Московский регион
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Подготовка энергетического комплекса к зиме завершилась в Подмосковье. Всего к бесперебойной работе готовы 160 тысяч километров электросетей и 43 тысячи подстанций.

Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, помимо подготовки к зиме в регионе идет программа модернизации энергетического комплекса. Уже капитально отремонтировали более 1362 километров воздушных и кабельных линий электропередачи, а также оборудование 2203 трансформаторных подстанций.

«Зимний сезон для энергетиков - это сложное и ответственное время. Чтобы встретить его без перебоев, мы в течение всего года вели подготовку электросетевого комплекса к работе в сложных условиях», - отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Также специалисты перед зимой расчистили охранные зоны ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности - всего более 6306 гектаров.

В регионе уделяется особое внимание готовности персонала и техники к зимнему периоду - сформировано 657 бригад специалистов и 2732 единицы техники, включая резервные источники снабжения электроэнергии.

Кроме того, подмосковные сетевые компании начали планировать мероприятия по повышению надежности электроснабжения потребителей на 2025 год.

Электричество Работа
31 октября 2024, 16:54
Расписание автобусов и электричек изменится в Подмосковье в праздники
Медиасток.рф
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В праздничные дни 2, 3 и 4 ноября изменится расписание общественного транспорта Подмосковья. В Минтрансе Подмосковья отметили, что с 5 ноября автобусы и электрички будут работать по расписанию буднего дня.

В ведомстве уточнили, что 2 ноября автобусы будут следовать по расписанию пятницы, а 3 и 4 ноября - по графику субботы и воскресенья соответственно. На маршруты выйдет более 6,5 тысячи транспортных средств, свыше четырех тысяч из которых - это автобусы «Мострансавто».

Также изменится расписание пригородных поездов: 1 ноября электрички будут ходить по расписанию четверга, а 2, 3 и 4 ноября - по графику пятницы, субботы и воскресенья. Помимо этого, ЦППК назначит дополнительные экспрессы по Казанскому, Киевскому, Курскому, Савеловскому, Ярославскому и Горьковскому направлениям.

Автобусы

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