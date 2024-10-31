Семинар для учителей начальных классов прошел в Воскресенске

Ведущими семинара стали опытные учителя начальных классов Ирина Кологорцева и Мария Астафьева, а также Лилия Персианова и Галина Суркова. Они поделились с коллегами своими наработками и методическими приемами, которые помогают сделать процесс обучения грамоте более доступным и увлекательным для детей.

На мастер-классе участники семинара познакомились с инновационными подходами к обучению грамоте, включая использование цифровых технологий, игровых методов и интерактивных инструментов. Особое внимание было уделено технологиям активного обучения и формированию положительной мотивации у первоклассников.

Учителя активно участвовали в обсуждениях, задавали вопросы и делились своими эффективными методиками по обучению грамоте. Это позволило педагогам обменяться опытом с коллегами из других школ, расширить свои профессиональные горизонты и приобрести новые знания и навыки.

Мероприятие стало важной площадкой для профессионального развития учителей начальных классов, способствуя повышению качества образования в регионе.

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