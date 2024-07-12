Семинар для кадастровых инженеров провели в Росреестре Подмосковья

Александр Рассохин из Павловского Посада был волонтером на международной выставке «Россия» на ВДНХ. Накануне за активное участие в событии его наградили на торжественной церемонии.

Церемония награждения активистов прошла 10 июля на международной выставке-форуме «Россия». Два месяца волонтеры из Павлово-Посадского городского округа помогали в работе масштабного события. Они отвечали на вопросы посетителей, активно поддерживали проведение мероприятий. Кроме того, работали в штабе, группе быстрого реагирования, а также в зоне аккредитации.

Памятный подарочный набор с символикой выставки вручили и волонтеру из Павловского Посада Александру Рассохину.

«Для меня это первый такой опыт. Мы помогали в информировании, координировании посетителей, на зонах активностей выполняли различные задачи. Выставка очень понравилась, были представлены разные регионы, прошли выступления с песнями и танцами. С большим удовольствием повторил бы весь этот путь. Спасибо всем организаторам, всей нашей команде за прожитые эмоции, полезный опыт и новые знания», - поделился волонтер из Павловского Посада Александр Рассохин.

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