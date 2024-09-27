Семинар для депутатов местного Совета прошел в Воскресенске

По итогам прошедших в сентябре выборов сформировали Совет городского округа Воскресенск. Партию «Единая Россия» в новом составе представят 19 депутатов.

Заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» по работе с фракциями, замруководителя фракции «Единая Россия» в Московской областной думе Олег Жолобов вместе с главой городского округа Воскресенск, секретарем местного отделения партии Алексеем Малкиным рассказал об основных задачах народных избранников на 2024 и 2025 годы. Центральной из них стало проведение мероприятий в контексте специальной военной операции. Это сбор гуманитарных грузов, организация мастер-классов, поддержка членов семей мобилизованных, выполнение просьб избирателей, проведение приемов граждан, контроль за ходом работ на объектах, строящихся в рамках народной программы «Единой России».

«Напомнил коллегам о принятых законах направленных на поддержку участников СВО и их близких, малообеспеченных граждан и многодетных семей. Попросил новый состав депутатов проявлять активность и предлагать областному парламенту свои законотворческие инициативы. Пожелал народным избранникам оправдать доверие избирателей», - сказал Олег Жолобов.

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