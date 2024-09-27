27 сентября 2024, 19:17

Семинар для депутатов местного Совета прошел в Воскресенске

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Депутат Мособлдумы Олег Жолобов провел семинар для народных избранников Совета городского округа Воскресенск. В новом составе партию представят 19 человек.

По итогам прошедших в сентябре выборов сформировали Совет городского округа Воскресенск. Партию «Единая Россия» в новом составе представят 19 депутатов.

Заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» по работе с фракциями, замруководителя фракции «Единая Россия» в Московской областной думе Олег Жолобов вместе с главой городского округа Воскресенск, секретарем местного отделения партии Алексеем Малкиным рассказал об основных задачах народных избранников на 2024 и 2025 годы. Центральной из них стало проведение мероприятий в контексте специальной военной операции. Это сбор гуманитарных грузов, организация мастер-классов, поддержка членов семей мобилизованных, выполнение просьб избирателей, проведение приемов граждан, контроль за ходом работ на объектах, строящихся в рамках народной программы «Единой России».

«Напомнил коллегам о принятых законах направленных на поддержку участников СВО и их близких, малообеспеченных граждан и многодетных семей. Попросил новый состав депутатов проявлять активность и предлагать областному парламенту свои законотворческие инициативы. Пожелал народным избранникам оправдать доверие избирателей», - сказал Олег Жолобов.

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Депутаты Воскресенск
27 сентября 2024, 18:47
Команда Богородского округа стала второй в областном туристическом слете
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Три команды из Богородского округа приняли участие в туристско-краеведческом слете учащихся Московской области. Воспитанники Центра образования № 45 заняли второе место среди 400 спортсменов из 21 округа Подмосковья.

По итогам соревнований команда Центра образования № 45 из Богородского городского округа стала серебряным призером. Слет был приурочен к Международному дню туризма, который отмечается 27 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется каждый день.

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Туристско-краеведческий слет учащихся Московской области проходил в Щелковском округе на территории детского лагеря «Юнармеец». Участники соревновались в трех возрастных группах: младшая, средняя, старшая. Ребята продемонстрировали свои знания в таких областях, как топография, ориентирование, оказание первой доврачебной помощи. Кроме того, они показали свои навыки в обустройстве бивака и прохождении туристской полосы препятствий.

Богородский Образование
27 сентября 2024, 18:22
Лекцию о безопасности на дорогах провели для школьников из Воскресенска
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Мероприятие, посвященное правилам дорожного движения, организовали для первоклассников школы № 3 Воскресенска 26 сентября. Отдельное внимание сотрудник местной Госавтоинспекции уделил опасности при общении с незнакомыми людьми.

В актовом зале первого корпуса школы № 3 городского округа Воскресенск 26 сентября прошло занятие по безопасности дорожного движения. Первоклассникам напомнили, как правильно переходить проезжую часть и где передвигаться опасно. Ребят также проинформировали об опасности при общении с посторонними людьми. В частности, о том, что нельзя садиться в автомобиль к незнакомцам.

Школьникам подарили памятки и светоотражающие элементы.

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ПДД Воскресенск
27 сентября 2024, 18:18
Подмосковная фигуристка Елена Костылева победила на всероссийских соревнованиях
АФК «Ангелы Плющенко»
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Фигуристка из Московской области Елена Костылева завоевала золото на всероссийских соревнованиях «Памяти олимпийского чемпиона Сергея Гринькова». Об этом сообщили в министерстве спорта региона.

Костылева заняла первое место в одиночном катании среди юниорок 13–19 лет, набрав 227,85 балла, что на 24,6 балла больше, чем у ближайшей соперницы Валерии Лукашовой из Москвы. Спортсменка успешно исполнила четыре четверных прыжка. Отмечается, что девушка тренируется под руководством Евгения Плющенко.

​«Моя мечта - сделать 5-6 четверных и побить рекорд Саши Трусовой, Саша поддерживает меня всегда, я на нее смотрю и беру с нее пример», - поделилась эмоциями юная спортсменка.

Напомним, турнир проходил с 22 по 26 сентября в Москве.

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Спортсмены
27 сентября 2024, 17:55
Многодетные семьи Ленинского округа смогут получить вместо участка по 400 тысяч рублей.
Медиасток.рф
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Семьи с тремя и более детьми теперь могут получить вместо земельного участка выплату в размере 400 тысяч рублей. Уже 30 семей в Ленинском округе воспользовались этой возможностью.

По словам начальника окружного управления № 15 Министерства социального развития Московской области Андрея Микова, такую меру поддержки оценили многие жители Ленинского округа. Для ее получения нужно подать заявление через портал госуслуг региона.

Деньги могут выплатить многодетным семьям, стоящим в очереди на получение участка в Подмосковье для строительства дома или дачи. Земли предоставляются бесплатно семьям, которые не менее пяти лети прожили в Московскйй области и воспитывают трех и более несовершеннолетних детей.

В городском округе насчитывается четыре с половиной тысячи многодетных семей. За 13 лет существования такой меры поддержки, земельные участки были предоставлены почти 300 семьям.

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Выплаты в России Деньги Ленинский округ

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