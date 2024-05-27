Семиклассница из Протвина победила в исследовательском конкурсе

Слесарь механосборочных работ четвертого разряда научно-производственного объединения «Энергомаш» городского округа Химки выиграл областной этап чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс». Владимир Попков стал лучшим по компетенции «Слесарное дело» среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Отборочный этап проходили более 1,6 тысячи специалистов. Все они показали свое мастерство в 62 направлениях. Еще в этом году в конкурсе добавилось десять новых компетенций, среди которых нейросетевое искусство, разработка мобильных приложений и графический дизайн.

«Чемпионаты по профессиональному мастерству „Абилимпикс“ задают высокие стандарты мастерства, помогают активным, деятельным участникам совершенствовать свои навыки и умения, находить себя в жизни и работе. Региональные чемпионаты являются стартом на пути к новым победам в Национальном чемпионате и выполняют важную миссию в профессиональном развитии и дальнейшем трудоустройстве участников, способствуют развитию организации взаимодействия между образовательными учреждениями и предприятиями субъектов», - подчеркнул министр просвещения России Сергей Кравцов.

Победители регионального этапа примут участие в чемпионате на национальном уровне. Отличившихся специалистов наградят сертификатами на право получения дополнительного образования или приобретения технических средств реабилитации.

«Соревновательная программа региональных чемпионатов формируется исходя из потребностей рынка труда конкретного региона. Поэтому в каждом чемпионате представлены наиболее популярные профессии для конкретного субъекта Российской Федерации. При этом компетенции могут быть как из перечня Национального чемпионата, так и региональные, отражающие специфику данного субъекта», - рассказала руководитель Национального центра «Абилимпикс» Дина Макеева.

«Абилимпикс» - самое массовое движение поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. Конкурс помогает в социальной адаптации и содействует трудоустройству людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

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