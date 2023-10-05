Семьи участников СВО смогут оформить льготу на газификацию дома онлайн

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«На портале госуслуг Московской области доступен широкий набор мер поддержки для разных категорий граждан. Например, теперь мобилизованные жители региона и члены их семей могут оформить электронное заявление по программе социальной газификации», - отметила министр госуправления, IT и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

По программе газ подводят как к земельным участкам, так и к дому. Воспользоваться услугой могут льготники, если они являются собственниками объектов. Недвижимость должна быть зарегистрирована в ЕГРН.

Услуга называется «Заключение договора о подключении в рамках догазификации». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму.

Подмосковье - первый регион России, в котором по поручению губернатора Андрея Воробьева начали действовать льготы на социальную газификацию.