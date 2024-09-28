Семьи участников СВО пригласили на праздник в «Вегас Сити Холле» в Красногорске

Праздник музыки прошел под девизом «Все начинается с семьи». Его организовали детская концертная студия «Непоседы» и депутат Государственной думы Сергей Колунов, а пригласили семьи участников специальной военной операции, а также жителей Курской и Белгородской областей.

В концерте приняли участие юные солисты «Непосед» и взрослые артисты. Зрители участвовали в конкурсе рисунков, которые стали видеодекорациями на сценических экранах.

«За многие годы программа стала настоящим семейным праздником, который искренне любят и ждут! Огромную роль в этом празднике играет художественный руководитель „Непосед“ Елена Пинджоян. Она буквально вдыхает жизнь в коллектив, а мы стараемся поддерживать это доброе дело», - рассказал депутат Госдумы Сергей Колунов.

В фойе прошли мастер-классы по росписи гипсовых фигурок, живописи, изготовлению мягких игрушек от Центра помощи «Забота» при участии волонтеров «Молодой гвардии», а также организовали зону аквагрима и турнир по шашкам со съедобными леденцами-фигурами.

Отметим, с момента создания студии «Непоседы» прошло 33 года. Здесь выросло не одно поколение популярных артистов под руководством Елены Пинджоян.

«Попав в „Непоседы“, они с тобой навсегда. И спустя годы мы все равно встречаемся. Непоседой можно быть всю жизнь, на самом деле. Мне кажется, здесь нет никакого возрастного ограничения. Хочется, чтобы „Непосед“ всегда окружала любовь. Сначала их родителей, потом любовь коллектива и, конечно же, любовь общественности. Они же звезды, артисты!», - отметил музыкант и бизнесмен Илья Колунов.

Семейный праздник погрузил зрителей в беззаботное детство.

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