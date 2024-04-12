12 апреля 2024, 23:09

Семьи погибших при исполнении служебного долга сотрудников МЧС посетили парк «Патриот» в Подмосковье

Главное управление МЧС России по Московской области
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Делегация из Санкт-Петербурга, состоящая из семей сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебного долга, прибыла в Московский регион. Гости посетили форум «Россия» на ВДНХ, а сегодня для них подготовили экскурсию в парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот».

Делегация посетила Главный храм Вооруженных Сил России и галерею «Дорога памяти». Это величественное сооружение стало духовным символом России, прославляющим победу жизни над смертью, а также подвиги русских солдат, победивших во всех войнах.

Экскурсовод подробно рассказал о каждом из представленных экспонатов, которые связаны с ключевыми событиями военного времени. Все посетители с интересом изучали фотографии, документы и вещи того периода.

Гости из Санкт-Петербурга выразили благодарность представителям подмосковного главка МЧС за проведенную экскурсию. Сотрудники ведомства, в свою очередь, подчеркнули, что подвиги пожарных-героев никогда не будут забыты. Их семьям и дальше будет оказываться всесторонняя поддержка и помощь.

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Великая Отечественная война
13 апреля 2024, 00:01
Соревнования по мини-футболу среди сотрудников МЧС России прошли в Подмосковье
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Финальный этап соревнований по мини-футболу в рамках Спартакиады ГУ МЧС России по Московской области состоялся 11 апреля на территории городских округов Раменское, Щелково и Видное. 21 команда структурных подразделений соревновалась за победу.

В упорной борьбе победу в матче по пенальти одержала команда 28-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС. Серебряным призером стала команда 23-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС, которая забила больше всех голов. Бронзу на соревнования завоевала команда 14-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС.

Начальник отделения физической культуры и пожарно-спасательного спорта ГУ МЧС России по Подмосковью Роман Польский отметил, что отборочный этап этого года был организован по методу жеребьевки, а не по территориальному признаку, как это было ранее.

Основная цель соревнований заключалась в повышении физической подготовки сотрудников подмосковного ведомства и совершенствовании их спортивных навыков.

Региональные соревнования первого этапа Спартакиады МЧС России запланированы на период с 23 по 26 апреля. Они пройдут в Шатуре.

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Спасатели
12 апреля 2024, 21:46
Акцию ко Дню космонавтики провели в Щелкове
Unsplash
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В Щелкове прошла акция, посвященная Дню космонавтики. В честь 63-летия первого выхода человека в космос у дома, где жил Юрий Гагарин, юнармейцы, общественные активисты и местные жители возложили цветы к мемориальной доске.

В период с октября 1960 года по апрель 1966 года, Юрий Гагарин проживал в обычной пятиэтажке, расположенной на улице Циолковского. Среди участников акции был и Юрий Субботин, который проживает в этом же доме и неоднократно встречался с ним, так как их семьи были соседями.

«Юрий Гагарин в повседневной жизни был обычным человеком, ничем не отличался от других. Он любил проводить время во дворе между домами, играя со своими дочерьми, был таким же как все», - поделился воспоминаниями сосед космонавта.

27 марта 1968 года Юрий Гагарин скончался при выполнении тренировочного полета. 6 апреля 1999 года посмертно ему присвоено звание «Почетный гражданин Щелковского района» решением Совета депутатов.

Ранее космонавты с орбиты поздравили россиян с Днем космонавтики.

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Щелково Космос
12 апреля 2024, 21:22
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» из Подмосковья представила вакансии на выставке «Россия»
Сергей Хакимов
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День космонавтики отметили на форуме-выставке «Россия» на ВДНХ. Почти 2,5 тысячи человек посетили стенд Московской области, где Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королева представила информацию о пилотируемой космонавтике.

В Министерстве социального развития Подмосковья пояснили, что специалисты ведущего предприятия в области ракетостроения «Энергия» на протяжении дня рассказывали о прошлом и настоящем этой отрасли, делали акцент на своей деятельности.

Они также отвечали на вопросы о производстве космических кораблей, средствах вывода на орбиту и автоматических космических комплексах.

В рамках всероссийской ярмарки трудоустройства РКК «Энергия» предоставила возможность стать частью космической команды и предложила на выставке широкий спектр вакансий для потенциальных соискателей.

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Выставки Космос ВДНХ Выставка-форум «Россия»
12 апреля 2024, 21:12
Художник из Дубны написал иллюстрации к «Евгению Онегину» к выставке в Совете Федерации
Телеканал «360»
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Известный стрит-арт художник из Дубны Боб Макар целый год посвятил творчеству Пушкина. За это время он написал 40 картин к выставке в Совете Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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В рамках подготовки к празднованию 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича, художник решил создать серию работ, посвященных его произведениям.

Особое место занимает поэма «Полтава», которая вдохновила его на создание масштабного полотна, а также произведения в жанре сказок и «Евгений Онегин». Хотя многие художники обращались к этой теме, стиль Боба Макара остается неповторимым. В настоящее время он работает над изображением первой встречи главных героев.

Все работы выставят в местной библиотеке, гле пройдут чтения произведений великого поэта, после чего экспозиция отправится в Рязань, где ее представят в одном из залов Совета Федерации.

Выставки Дубна Художники

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