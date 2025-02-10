Семейный музыкальный фестиваль прошел в Лобне

В фестивале приняли участие 17 семейных ансамблей, которые исполнили композиции на рояле, баяне, аккордеоне, гитаре, флейте, скрипке и виолончели.

«Теплота и сердечность этого вечера тронули всех его участников и зрителей. Этот наполняющий души праздник семейного творчества будет жить в наших сердцах до следующего фестиваля», - рассказали организаторы мероприятия.

Лобненская детская школа искусств была открыта в 1966 году. Сегодня ее отделения работают по двум адресам: улица Ленина, 15А и улица Молодежная, 4. Воспитанники регулярно достигают высоких результатов на смотрах и конкурсах различного уровня.