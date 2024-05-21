Семейный форум впервые прошел в Лобне

Организаторами форума выступили активисты Лобненского отделения центра «МногоМама», который ведет большую работу по поддержке многодетных и неполных семей, а также родителей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Идейным вдохновителем форума стала мама 11 детей Марина Чуракова.

«У человека, который создает семью, уже есть мысли, как все должно происходить. Но человек сталкивается с какими-то проблемами в течение своей жизни, и иногда получается так, что не может их решить. И мы решили, что хотим провести такой форум, который помог бы раскрыть людям какие-то непонятные для них ситуации, какие-то проблемы. То есть привести спикеров, которые профессионалы в своей области и могут помочь семейным людям», - рассказала Чуракова.

Провести первый семейный форум общественникам помогла администрация округа. В Лобне помощи многодетным семьям, которых в городе более полутора тысяч, уделяют большое внимание и все начинания активистов всячески поддерживают. Сегодня многодетные родители могут рассчитывать на 17 региональных и семь федеральных мер поддержки, но иногда им необходимо простое человеческое участие.

«Наш президент объявил Год семьи. И поэтому именно в этот год максимально важно, чтобы все семьи сплотились. Идет специальная военная операция, здесь лобненские девчонки, мужья которых там, их мамы здесь. И мы всячески стараемся им помогать. Семья - это ячейка, в которой надо научиться жить, не создавая проблем друг другу», - сказала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Первый семейный форум будет иметь продолжение и, возможно, уже не на муниципальном, а на региональном или даже федеральном уровне.

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