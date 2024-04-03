Семейный фестиваль в знак поддержки детей с аутизмом прошел в Шатуре

Как рассказали в администрации округа, Елена Данилюк активно помогает родителям правильно общаться и понимать детей с аутизмом. Она также стала одной из организаторов Союза особенных мам, сообщества родителей детей с инвалидностью.

Расстройства аутистического спектра проявляются по-разному. При этом очень важно уметь правильно общаться с такими детьми. Часто они поздно начинают говорить, не любят яркий свет и мыслят картинками.

«На фестивале для особенных детей устроили художественные мастер-классы, выставку их творческих работ, инклюзивный концерт учащихся детской школы искусств им. Калинина, была организована зона сенсорной разгрузки», - рассказали в ведомстве.

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