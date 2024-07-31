Семейный фестиваль «Традиция» пройдет в Одинцове 24 августа
Литературно-музыкальный фестиваль «Традиция» состоится 24 августа в усадьбе Захарово музея-заповедника Александра Пушкина. В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что мероприятие пройдет в девятый раз.
Идейными вдохновителями фестиваля являются режиссер Эдуард Бояков и писатель Захар Прилепин. Уже много лет они собирают на площадках усадьбы талантливых людей, погруженных в искусство.
В этом году на фестивале «Традиция» пройдут музыкальные и поэтические представления, литературные встречи, исторические и философские лекции. Гостей ждут концерты, спектакли, беседы, презентации, мастер-классы и развлечения для всей семьи.
На площадке фестиваля будут работать ярмарка и лавки с традиционной домашней едой. В программе дня хороводы и кадрили, кожевенные и бусодельные мастерские.
Событийный туризм динамично и ярко развивается в Подмосковье, отметил Андрей Воробьев. Афиши расписаны уже до сентября - гостей ждут новые уникальные программы , фестивали, спектакли, выставки и концерты под открытым небом.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».