Семейный фестиваль «Традиция» пройдет в Одинцове 24 августа

Идейными вдохновителями фестиваля являются режиссер Эдуард Бояков и писатель Захар Прилепин. Уже много лет они собирают на площадках усадьбы талантливых людей, погруженных в искусство.

В этом году на фестивале «Традиция» пройдут музыкальные и поэтические представления, литературные встречи, исторические и философские лекции. Гостей ждут концерты, спектакли, беседы, презентации, мастер-классы и развлечения для всей семьи.

На площадке фестиваля будут работать ярмарка и лавки с традиционной домашней едой. В программе дня хороводы и кадрили, кожевенные и бусодельные мастерские.

Событийный туризм динамично и ярко развивается в Подмосковье, отметил Андрей Воробьев. Афиши расписаны уже до сентября - гостей ждут новые уникальные программы , фестивали, спектакли, выставки и концерты под открытым небом.

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