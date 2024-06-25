Семейный фестиваль с фермерской ярмаркой и концертом пройдет в Истре

День памяти и скорби отметили в Лобне. Ровно в 4 часа утра 22 июня у мемориального комплекса «Вечный огонь» в микрорайоне Красная Поляна участники митинга почтили память героев Великой Отечественной войны.

Напомним, городской округ Лобня носит звание «Населенного пункта воинской доблести». Именно здесь в декабре 1941 года началось контрнаступление советских войск.

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Памятные акции в этот день проходили во всем округе. В том числе и у братской могилы в микрорайоне Луговая, где захоронены более 100 бойцов, и у мемориала «Звонница», посвященного памяти всех земляков, погибших в войнах ХХ века.

«Мы поминаем тех бойцов, которые в первые минуты войны вели бои на территории Советского Союза тогда, которые защищали родину», - сказал председатель городского отделения всероссийской организации ветеранов Вооруженных сил Сергей Свороб.

Вечером сотни жителей города собрались в сквере 40 лет Октября, чтобы принять участие в акции «Свеча памяти». Каждый мог зажечь свечи, из которых волонтеры выложили изображение вечного огня и надпись «Лобня помнит».

«Мы сегодня зажигаем свечи в память о погибших бойцах, наших родственников, которые претерпели мучения и погибли от голода в Великую Отечественную войну. Мы скорбим, мы помним», - сказала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

22 июня в Лобне не только возлагали цветы и зажигали свечи, но и пели фронтовые песни, которые в годы войны помогали солдатам выдержать все тяготы и поднять боевой дух.

Напомним, городской округ Лобня носит звание «Населенного пункта воинской доблести». Именно здесь в декабре 1941 года началось контрнаступление советских войск.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Памятные акции в этот день проходили во всем округе. В том числе и у братской могилы в микрорайоне Луговая, где захоронены более 100 бойцов, и у мемориала «Звонница», посвященного памяти всех земляков, погибших в войнах ХХ века.

«Мы поминаем тех бойцов, которые в первые минуты войны вели бои на территории Советского Союза тогда, которые защищали родину», - сказал председатель городского отделения всероссийской организации ветеранов Вооруженных сил Сергей Свороб.

Вечером сотни жителей города собрались в сквере 40 лет Октября, чтобы принять участие в акции «Свеча памяти». Каждый мог зажечь свечи, из которых волонтеры выложили изображение вечного огня и надпись «Лобня помнит».

«Мы сегодня зажигаем свечи в память о погибших бойцах, наших родственников, которые претерпели мучения и погибли от голода в Великую Отечественную войну. Мы скорбим, мы помним», - сказала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

22 июня в Лобне не только возлагали цветы и зажигали свечи, но и пели фронтовые песни, которые в годы войны помогали солдатам выдержать все тяготы и поднять боевой дух.