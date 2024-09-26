Семейный фестиваль пройдет в Павловском Посаде 28 сентября

Жители могут представить свои творческие номера на тематическом празднике. Можно исполнить песню, провести конкурсы, подготовить загадки, танец, пантомиму, дефиле и другие выступления.

Мероприятие организуют сотрудники парка «Дубрава».

«Праздничный стол накрываем все вместе. Пусть наш стол ломится от салатов, сладостей и напитков ручной работы. Мы творческие люди во всем! Ждем всех на наш праздник, будет весело, ярко и вкусно», - прокомментировали они.

Отметим, что «Арбузник» уже стал традиционным фестивалем для Павловского Посада. Он прошел и в 2023 году.

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