Семейный фестиваль прошел в парке имени Толстого в Химках

Кульминацией фестиваля стал красочный залп красок холи. Летнюю эстраду парка раскрасили в разные цвета яркие вспышки. После состоялся концерт коллектива «Парки вдохновляют». Кроме того, жителям представили виртуальную фотовыставку, провели мастер-классы по изучению окружающей среды, а также открытые уроки по английскому языку в игровой форме.

«Я люблю такие фестивали, потому что они полны веселья. В нашей семье есть традиция: мы постоянно посещаем такие фестивали, получаем яркие эмоции и уходим оттуда счастливыми», - рассказала жительница Химок Екатерина Лукьянова.

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