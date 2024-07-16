Семейный фестиваль прошел в парке «Городок» в Рузе

Спортивная программа фестиваля была насыщенной: участники сдавали ГТО и состязались в разных дисциплинах. Главное соревнование было гастрономическим: главы семейств готовили свои фирменные блюда, а шеф-повара из Альянса профессиональных кулинаров сварили целый казан семейной каши Петра и Февронии.

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Участниками фестиваля стали семьи из Подмосковья. В их числе Соколовы из Рузы, отметившие 15-летие совместной жизни. Супруги вместе со своими четырьмя детьми уже в третий раз принимают участие в фестивале «Живи 7Я».

Они вместе с другими конкурсантами из Москвы, девяти городских округов Подмосковья и новых регионов России приняли участие в параде семей. Его сопровождали колокольный перезвон и молитвы в честь святых Петра и Февронии.

«Главная фишка этого фестиваля в том, что разные семьи из разных городских округов объединяются, делятся какими-то своими рецептами», - отметил директор Объединенной дирекции парков Рузского городского округа.

Участниками фестиваля стали семьи из Подмосковья. В их числе Соколовы из Рузы, отметившие 15-летие совместной жизни. Супруги вместе со своими четырьмя детьми уже в третий раз принимают участие в фестивале «Живи 7Я».

Они вместе с другими конкурсантами из Москвы, девяти городских округов Подмосковья и новых регионов России приняли участие в «Параде семей». Его сопровождал колокольный перезвон и молитвы в честь святых Петра и Февронии.

«Главная фишка этого фестиваля в том, что разные семьи из разных городских округов объединяются, делятся какими-то своими рецептами», - отметил директор Объединенной дирекции парков Рузского городского округа.

Спортивная программа фестиваля была насыщенной: участники сдавали ГТО и состязались в разных дисциплинах. Главное соревнование было гастрономическим: главы семейств готовили свои фирменные блюда, а шеф-повара из Альянса профессиональных кулинаров сварили целый казан семейной каши Петра и Февронии.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».