Семейный фестиваль-парад детских колясок прошел в Серпухове

В парке имени Олега Степанова собрались креативные и яркие семьи, чтобы продемонстрировать свои оригинальные идеи и зарядиться положительными эмоциями. Участники также смогли продегустировать лучшие образцы продукции пчеловодства, представленные на мероприятии.

Опытные пчеловоды продолжают делиться своим уникальным теоретическим и практическим опытом. Сегодня в рамках форума прошли лекции для жителей по актуальным вопросам отрасли, включая факторы, влияющие на качество меда. Также были проведены мастер-классы и обмен актуальными методиками по фитотерапии.

Завтра состоится заключительный день АпиФорума и конкурса «Лучший мед России 2024». В программе запланированы конференция и лекция от ведущих апитерапевтов страны, а также специалистов по качеству меда. Участников ожидает торжественное награждение победителей конкурса, выступления творческих коллективов и выставка-дегустация лучших медов России.

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