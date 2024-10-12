12 октября 2024, 21:14

Семейный фестиваль-парад детских колясок прошел в Серпухове

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В Московской области проходит АпиФорум, который объединяет пчеловодов со всей России и стран ближнего зарубежья. Одним из самых ярких событий форума стал семейный фестиваль-парад детских колясок «Пчелиная семья».

В парке имени Олега Степанова собрались креативные и яркие семьи, чтобы продемонстрировать свои оригинальные идеи и зарядиться положительными эмоциями. Участники также смогли продегустировать лучшие образцы продукции пчеловодства, представленные на мероприятии.

Опытные пчеловоды продолжают делиться своим уникальным теоретическим и практическим опытом. Сегодня в рамках форума прошли лекции для жителей по актуальным вопросам отрасли, включая факторы, влияющие на качество меда. Также были проведены мастер-классы и обмен актуальными методиками по фитотерапии.

Завтра состоится заключительный день АпиФорума и конкурса «Лучший мед России 2024». В программе запланированы конференция и лекция от ведущих апитерапевтов страны, а также специалистов по качеству меда. Участников ожидает торжественное награждение победителей конкурса, выступления творческих коллективов и выставка-дегустация лучших медов России.

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Серпухов
12 октября 2024, 21:14
Первый этап чемпионата России по авиационным гонкам прошел в Серпухове
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На аэродроме «Дракино» в Серпухове стартовал первый этап чемпионата России по авиационным гонкам. Это крупнейшее спортивное событие проходит в два этапа.

Первый этап включает соревнования в поршневом классе и классе летательных аппаратов массой до 115 килограммов с реактивным двигателем, а второй этап состоится в Калужской области, где будут проводиться соревнования в реактивном классе и дисциплине «высший пилотаж на реактивных самолетах».

Проект «Русские авиационные гонки» направлен на демонстрацию выдающихся достижений российского спорта, мастерства пилотов и отличных характеристик спортивных самолетов. Задача каждого участника - максимально быстро пройти трассу, пролетая через все воздушные ворота в заданной последовательности и избегая штрафных очков.

Авиационные гонки требуют от пилотов высочайших навыков, так как соревнования проходят на предельно малой высоте. В поршневом классе используются российские самолеты Як-55 и Су-26, а также их модификации. В реактивном классе задействованы учебно-тренировочные самолеты L-29, L-39 и СР-10.

В чемпионате участвуют четыре команды из Москвы, Московской области, Ивановской области и Республики Крым. Соревнования показали не только мастерство пилотов, но и технические возможности современных российских самолетов.

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Спортсмены Серпухов
12 октября 2024, 19:22
Спортсмен из Мытищ стал двукратным чемпионом мира по грэпплингу
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Георгий Гутюм, 17-летний спортсмен из Мытищ, вернулся домой, завоевав две золотые медали чемпионата мира по грэпплингу. Соревнования проходил в Астане, Казахстан.

Домой Георгий Гутюм вернулся с двумя золотыми медалями чемпионата мира по грэпплингу. Он рассказал, что в первый день пришлось сражаться в пяти боях, что было не так просто. Георгий не дал ни одного шанса своим соперникам.

Путь молодого чемпиона из Мытищ начался с бальных танцев, но в шесть лет он решил заняться борьбой. Новый вид спорта захватил его, и благодаря целеустремленности и поддержке близких Георгий начал завоевывать свои первые победы.

Старший тренер академии грэпплинга Андрей Столяров отметил, что Георгий Гутюм с юного возраста проявлял стойкость духа и упорство не только на тренировках, но и в учебе.

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Спортсмены Мытищи Золото
12 октября 2024, 19:22
Медработникам из Мытищ вручили почетные грамоты Минздрава
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Заведующей Центром амбулаторной онкологической помощи Альбине Табаковой и заведующему отделением противоопухолевой лекарственной терапии Мытищинской больницы Максиму Землянухину вручили почетные грамоты Министерства здравоохранения Московской области. Награды и слова благодарности за свою работу мытищинские врачи получили в рамках масштабной акции по проверке здоровья, которая прошла в Химках.

Альбина Табакова рассказала, что за два года многое изменилось в Центре амбулаторной онкологической помощи при непосредственном участии главного врача Ольги Мисюкевич. Труд заведующего отделением противоопухолевой лекарственной терапии Максима Землянухина также отметили на награждении.

Большие онкологические акции ежемесячно проводятся в Мытищинской больнице. Врачи и медицинские сестры активно принимают участие в диагностике и последующем лечении мытищинцев. Пациенты отделения переехали в отремонтированный корпус в конце 2023 года. Онкологическое отделение на 20 коек разместилось на третьем этаже и работает в полную силу.

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Награды Мытищи Врачи Онкология
12 октября 2024, 19:22
Модернизацию котельной завершили в поселке Новошихово в Одинцовском округе
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Подготовка к осенне-зимнему сезону продолжается в Одинцовском округе. Так, в поселке Новошихово завершается установка нового котла на котельной имени Обухова.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов сообщил, что к новому котлу мощностью один мегаватт уже подключено центральное отопление, а пусконаладочные работы начнутся 14 октября. Замена одного из трех котлов гарантирует стабильную и бесперебойную работу котельной.

Котельная обеспечивает отоплением четыре многоквартирных дома, Звенигородскую научную станцию Института физики атмосферы имени Обухова и Звенигородский учебный корпус Одинцовского филиала Международного юридического института.

Ремонт котельной проведен в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева по модернизации коммунальной инфраструктуры.

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Одинцово ЖКХ Электричество

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