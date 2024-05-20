20 мая 2024, 12:55

Семейный фестиваль о сбережениях и инвестициях пройдет в Звенигороде

Медиасток.рф
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Всероссийский семейный фестиваль сбережений и инвестиций пройдет в Подмосковье 8 июня. На нем уделят внимание планированию бюджета, вкладам и накоплениям. Мероприятие пройдет на базе Звенигородского финансово-экономического колледжа.

На фестивале проведут лекции, квизы, квесты, мастер-классы и практикумы. Участники также примут участие в деловой игре о сбережениях и инвестициях. Команды будут зарабатывать баллы, и в результате определят трех победителей, которые получат ценные призы от партнеров. Те, кто покажет лучший результат, представят регион на федеральном этапе в Москве.

Принять участие в фестивале могут семьи и экономически активные взрослые. Подать заявку можно по ссылке.

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Семья Фестивали
20 мая 2024, 12:58
Второй сезон проекта «Город танцует в парках» начался в Волоколамске
Телеканал «360»
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Волоколамск впервые присоединился к популярному областному фестивалю «Город танцует в парках». В городе начался второй сезон проекта.

Гостей танцевального фестиваля в Волоколамске ждал профессиональный звук, мастерски выставленный свет, зажигательная музыка, дым и спецэффекты.

«Мы в предвкушении сезона. Нас порадовала погода: солнышко, голубое небо, не жарко, комары не кусают, Волоколамск - приятнейший город. Мы в Волоколамске впервые, мы только начали наш 1-й конкурсный день, поэтому для меня здесь праздничное премьерное ощущение», - поделился художественный руководитель фестиваля «Город танцует в парках» Егор Дружинин.

Звездный состав жюри конкурса не только выявлял лучшие танцевальные коллективы, но и дал каждому обратную связь. Для закрепления полученного опыта лучшие танцоры проекта представили свои фирменные номера и провели мастер-классы для всех желающих.

«Одна из площадок проекта, который приносит радость, сегодня - в нашем городском парке. Здесь принимают участие наши соседи - Восход, Шаховская, Лотошино и, конечно же, команда из Волоколамска», - рассказала исполняющая обязанности главы Волоколамского городского округа Наталья Козлова.

Гостей танцевального фестиваля в Волоколамске ждал профессиональный звук, мастерски выставленный свет, зажигательная музыка, дым и спецэффекты.

«Мы в предвкушении сезона. Нас порадовала погода: солнышко, голубое небо, не жарко, комары не кусают, Волоколамск - приятнейший город. Мы в Волоколамске впервые, мы только начали наш 1-й конкурсный день, поэтому для меня здесь праздничное премьерное ощущение», - поделился художественный руководитель фестиваля «Город танцует в парках» Егор Дружинин.

Звездный состав жюри конкурса не только выявлял лучшие танцевальные коллективы, но и дал каждому обратную связь. Для закрепления полученного опыта лучшие танцоры проекта представили свои фирменные номера и провели мастер-классы для всех желающих.

«Одна из площадок проекта, который приносит радость, сегодня - в нашем городском парке. Здесь принимают участие наши соседи - Восход, Шаховская, Лотошино и, конечно же, команда из Волоколамска», - рассказала исполняющая обязанности главы Волоколамского городского округа Наталья Козлова.

Отборочные туры пройдут в 30 парках Подмосковья, и первым коллективом-участником финала стали представители Волоколамска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Отборочные туры пройдут в 30 парках Подмосковья, и первым коллективом-участником финала стали представители Волоколамска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Фестивали Волоколамск Парки
20 мая 2024, 12:57
Минэкологии Подмосковья напомнило правила поведения в водоохранной зоне
Фонд "Верховье"
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Инспекторы эконадзора Московской области сообщили, что у уток уже вывелись птенцы. На этом фоне Минэкологии Подмосковья напомнило правила поведения в водоохранных зонах.

Весна является важным периодом для пернатых. В это время утки выводят и растят свое потомство. Специалисты рекомендуют выгуливать собак подальше от водоемов, не шуметь и не мусорить в водоохранных зонах.

«Кряква является охотничьим ресурсом, однако, охота на эту птицу разрешена лишь в определенное время в году, сейчас сезон охоты на пернатую дичь в регионе завершен», - отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Биологи подчеркивают, что громкие звуки, проезд спецтехники, выброс мусора и выгул собак без поводка в водоохранной зоне могут привести к разорению гнезд водоплавающих птиц и гибели птенцов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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Птицы Минэкологии Подмосковья Водоемы
20 мая 2024, 12:48
Акция «100 баллов для победы» прошла в школах Наро-Фоминска
Телеканал «360»
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Выпускники прошлых лет встретились с одиннадцатиклассниками в школе № 3 в Наро-Фоминске. Поддержать будущих абитуриентов и дать им ценные советы по сдаче ЕГЭ призвана акция «100 баллов для победы».

Встреча стала мощным зарядом мотивации для одиннадцатиклассников. Возможно, в следующем году уже они будут вдохновлять школьников своими результатами.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

На встрече особое внимание уделили психологической подготовке к экзаменам. Школьникам рассказали о том, как справиться со стрессом, эффективно распределить время и силы, а также настроиться на успешный результат. Ведь спокойствие и вера в себя - залог успеха. Особый интерес вызвали лайфхаки от выпускников прошлых лет, которые смогли достичь максимального результата и получить заветные 100 баллов.

«Мы сегодня проводили очередную акцию „100 баллов для победы“. Сейчас подготовка к экзаменам позади, осталось меньше недели до начала экзаменов. Самая главная задача для ребят - настроится на экзаменационный период, чтобы они смогли показать все, к чему они стремились, поверить в себя и прийти на экзамен уверенными в результате», - сказала заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина.

На встрече особое внимание уделили психологической подготовке к экзаменам. Школьникам рассказали о том, как справиться со стрессом, эффективно распределить время и силы, а также настроиться на успешный результат. Ведь спокойствие и вера в себя - залог успеха. Особый интерес вызвали лайфхаки от выпускников прошлых лет, которые смогли достичь максимального результата и получить заветные 100 баллов.

«Мы сегодня проводили очередную акцию „100 баллов для победы“. Сейчас подготовка к экзаменам позади, осталось меньше недели до начала экзаменов. Самая главная задача для ребят - настроится на экзаменационный период, чтобы они смогли показать все, к чему они стремились, поверить в себя и прийти на экзамен уверенными в результате», - сказала заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина.

Встреча стала мощным зарядом мотивации для одиннадцатиклассников. Возможно, в следующем году уже они будут вдохновлять школьников своими результатами.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЕГЭ Наро-Фоминск Школы Школьники Экзамены
20 мая 2024, 12:46
Итоги учений по комплексной безопасности объявят в Подмосковье 1 июня
Мособлэнерго
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Специалисты АО «Мособлэнерго» принимают участие в демонстрационных учениях, которые проводятся в рамках XV Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность — 2024». Мероприятия проводятся на территории учебно-спасательного центра МЧС России в Ногинске.

В учениях задействована бригада из четырех сотрудников участка по испытаниям и измерениям и одного электромонтера участка релейной защиты и автоматики Ногинского производственного отделения. Также в рамках тренировок представлен автомобиль электроизмерительной лаборатории АО «Мособлэнерго».

Основная цель учений заключается в отработке взаимодействия персонала компании и пожарного расчета при ликвидации возгорания на трансформаторной подстанции. Сотрудники Ногинского производственного отделения должны продемонстрировать оперативное обесточивание энергообъекта перед тушением пожара. Результаты учений будут подведены 1 июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе. Он подчеркнул, что всем службам необходимо быть во всеоружии.

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Пожары

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