17 июня 2024, 18:40

Семейный фестиваль «7ЯФест» провели в Павловском Посаде

Администрация Павлово-Посадского городского округа
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Восьмой региональный семейный фестиваль прошел в музейно-выставочном комплексе «Княжий двор». Для участников организовали концерт, мастер-классы, благотворительную акцию и экскурсию.

На традиционном фестивале семьи с детьми поучаствовали в анимационной программе, побывали в игровой зоне, выполнили спортивные и интеллектуальные задания. Также работали фотозона и зона аквагрима. Здесь можно было приобрести товары от ремесленников и сувениры. В финале состоялась ярмарка призов. На ней дети сами выбирали и приобретали сувениры на заработанные в ходе активностей «7ЯФестки».

Кроме того, на сцене прошло награждение многодетных семей за достойное воспитание детей и активную жизненную позицию. Глава Павловского Посада Денис Семенов поблагодарил за организацию фестиваля сотрудников центра развития и поддержки семьи «Росток».

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Праздники Семья Фестивали Павловский посад
17 июня 2024, 18:29
Финал чемпионата «Профессионалы» стартовал в Воскресенске
Администрация г.о. Воскресенск
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Отборочные соревнования по профессиональному мастерству компетенции «Укладка напольных покрытий» стартовали в «Воскресенском колледже».

Шесть студентов из Воскресенска, Новосибирска, Москвы, Набережных Челнов и Краснодарского края посоревнуются за звание лучшего.

«Мы сегодня первый раз проводим итоговый Национальный чемпионат по компетенции „Укладка напольных покрытий“. Очень долго мы к этому шли и много трудились. Надеюсь, что соревнования пройдут в доброжелательной обстановке взаимопонимания и взаимоуважения», - рассказала директор «Воскресенского колледжа» Алла Лунина.

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Студенты Воскресенск
17 июня 2024, 18:08
Оборот малого и среднего бизнеса Подмосковья составил почти 3 триллиона рублей за год
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Оборот компаний среднего и малого бизнеса Московской области в секторе торговли превысил 2,9 триллиона рублей по итогам прошлого года. Об этом сообщила заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что эти предприятия составляют около 30% экономики Подмосковья и обеспечивают занятость примерно 1,9 миллиона человек.

В их числе есть транспортные и логистические компании, производители, предприятия в сфере строительства и недвижимости. Значительную роль также играют торговые компании, работающие как на внутреннем рынке, так и за его пределами.

На сегодняшний день количество субъектов МСП в Московской области составляет приблизительно 456 тысяч.

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Инвестиции Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
17 июня 2024, 17:53
Обучающий курс по робототехнике проведут в 150 школах Подмосковья
Министерство образования МО
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Обучение в сфере робототехники и биотехнологий в прошлом учебном году прошли более 700 школьников. В дальнейшем в проекте «Инженеры будущего» примут участие еще около четырех тысяч детей.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, проект разработали в технопарке Физтех-лицея имени Капицы. В нем участвовали 29 школ региона. В грядущем учебном году программа охватит свыше четырех тысяч ребят более чем из 150 учреждений.

Проект нацелен на подготовку инженерных кадров и технологических лидеров. В рамках одного из курсов школьники узнают о современных биотехнологиях и последних достижениях в области экологии.

Кроме того, ребята изучат инновационные решения в сфере пищевой промышленности, научатся разрабатывать системы для интерпретации визуальной информации для управления роботами и многому другому.

В результате участники подготовят проекты, которые представят на Национальной технологической олимпиаде и Национальной технологической олимпиаде Junior, а также на конференциях «Старт в инновации», «Шаг в будущее» и других.

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Школы Школьники
17 июня 2024, 17:45
Улицу Киово в Лобне облагородили по поручению главы округа
Администрация г.о. Лобня
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По итогам традиционного утреннего обхода главы Лобни на уборку улицы Киово направили бригаду и технику. Анна Кротова отметила недостаточно качественную уборку территории.

Региональный участок дороги улицы Киово - от железнодорожного переезда до улицы Горького - находился в ненормативном состоянии. Это отметила глава Лобни во время обхода.

«Много вопросов к содержанию: неубранный смет, не окошены придорожные полосы, дорожные знаки погнуты и повернуты. Остановки - в ненадлежащем состоянии, не помыты. У павильонов в некоторых местах отсутствует остекление. Идеально, как для меня, так и для жителей, - когда выявленные проблемы и замечания сразу принимаются в работу», - прокомментировала Анна Кротова.

Для уборки на участок оперативно направили бригаду и технику. Специалисты убрали смет и окосили территории.

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Лобня Дороги

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