Семейный фестиваль «7ЯФест» провели в Павловском Посаде

На традиционном фестивале семьи с детьми поучаствовали в анимационной программе, побывали в игровой зоне, выполнили спортивные и интеллектуальные задания. Также работали фотозона и зона аквагрима. Здесь можно было приобрести товары от ремесленников и сувениры. В финале состоялась ярмарка призов. На ней дети сами выбирали и приобретали сувениры на заработанные в ходе активностей «7ЯФестки».

Кроме того, на сцене прошло награждение многодетных семей за достойное воспитание детей и активную жизненную позицию. Глава Павловского Посада Денис Семенов поблагодарил за организацию фестиваля сотрудников центра развития и поддержки семьи «Росток».

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