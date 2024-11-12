Семейный День здоровья и спорта прошел в поселке Обухово

Мероприятие стало частью Социальной программы «Вместе», реализуемой «Газпром трансгаз Москва». Участники, как взрослые, так и дети, активно участвовали в утренней зарядке, эстафетах, играх в пионербол и футбол, а также в весёлых Шапочных боях. Завершилось мероприятие традиционным чаепитием, которое позволило участникам обменяться впечатлениями в неформальной обстановке.

Андрей Суходеев отметил важность подобных мероприятий для укрепления семейных ценностей и развития детского спорта. «Наш дружный коллектив на протяжении нескольких лет посещает центр, даря детям любовь, заботу и общение, в которых они так нуждаются», - отметил он.

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