Семейный центр в Мытищах поможет родителям наладить отношения с детьми

Все услуги в семейном центре представляют бесплатно. Он находится по адресу: Мытищи, улица Мира, строение № 51, 2 этаж. Центр работает с 10:00 до 13:00 в понедельник, среду и пятницу. Контактный телефон: 8 495 582-54-11.

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Специалисты предлагают семьям несколько форм работы. Например, проводят психологические занятия с детьми и родителями по отдельности и вместе, групповую работу в арт-студии, занятия йогой, юридические консультации.